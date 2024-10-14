健康網》《黑白大廚》夯！ 營養師教「韓式拌飯」享5色營養

韓式拌飯色彩繽紛，多樣化營養適合各類族群食用；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕爆紅韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》節目開播以來，話題不斷，當中不少食譜也掀起網友跟風復刻。數位營養諮詢專家錢靜蓉就分享其中韓式拌飯做法，結合彩虹蔬菜、雞蛋、泡菜等食材，打造「5色營養」，適合各類族群食用。

錢靜蓉在臉書粉專「Emma營養師-錢靜蓉 營養保健。親子育兒。生活分享。」發文指出，韓式拌飯是一道營養均衡的餐點，結合：

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●彩虹蔬菜：富含抗氧化劑，增強免疫、抗炎，促進細胞健康。

●蛋白質來源：主要來自雞蛋，提供優質蛋白質及維生素D和B12。

●碳水化合物：米飯提供能量，用糙米或全穀類可增加纖維，穩定血糖。

●健康脂肪：香油富含維生素E和抗氧化物質，保護細胞並促進皮膚健康。

●發酵食物：泡菜含益生菌，有助腸道健康和免疫系統。適合各類飲食需求，包括運動員、素食者及控制體重者。

韓式拌飯食譜

●食材：適量紅蘿蔔切絲、適量洋蔥切絲、適量櫛瓜切絲、適量香菇切片、適量菠菜、適量綠豆芽（可根據喜好選擇其他蔬菜，但避免過多水分的蔬菜）、韓式泡菜適量、煎蛋1顆。

●拌飯醬料：韓式辣醬3湯匙、水3湯匙、醬油1湯匙、白醋1湯匙、糖1湯匙、香油：0.5湯匙。

小提示：錢靜蓉提醒，湯匙大小可以依個人口味調整，重點是保持比例；根據個人口味調整糖量，以平衡辣度和鹹度。

3步驟美味上桌

1.處理食材：將紅蘿蔔、洋蔥、櫛瓜、香菇、菠菜與綠豆芽分別切絲或切片，快速汆燙後瀝乾備用（泡菜不需汆燙）。煎一顆蛋備用。

2.製作拌飯醬：將韓式辣醬、水、醬油、白醋、糖和香油混合攪拌均勻，製成拌飯醬料備用。

3.組合與擺盤：將米飯盛入碗中，將所有蔬菜和煎蛋擺在飯上，淋上拌飯醬，即可享用。

錢靜蓉指出，此道韓式拌飯可根據個人口味進行調整，無論是蔬菜種類還是辣度，都能靈活變化，滿足不同的需求。

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