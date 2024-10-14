基隆1劑國光流感疫苗變色 桃園封存同批號3.9萬劑

衛生福利部疾病管制署公布基隆市發現1劑國光變色流感疫苗。（資料照，疾管署提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕衛生福利部疾病管制署公布基隆市發現1劑國光變色流感疫苗案，桃市府衛生局表示，12日晚間接獲通知後，立即全面清查並停止施打該批號疫苗，經查同批號桃園市獲配6.8萬劑，剩餘3.9萬劑，截至目前無接獲通報疫苗異常及接種不良反應，13日除了已請各合約醫療院所針對該批號就地封存，同時停止施打該批號疫苗，並以其他廠牌之流感疫苗取代，另要求施打前再次檢視疫苗批號及外觀。

衛生局表示，桃園市校園接種的疫苗，皆是疾管署認可安全無虞，民眾可安心接種，接種流感疫苗過去常見不良反應為注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，一般會在發生後1至2天內自然恢復，若持續有身體不適的狀況，請至醫療院所由醫師評估，若醫師評估與疫苗相關則會進行通報追蹤調查作業。

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衛生局呼籲，進入秋冬季前，為保障自身健康，同時接種流感疫苗和新冠疫苗，可有效降低流感重症及新冠併發重症發生風險，鼓勵符合資格者踴躍接種疫苗，增強健康防護力、同時也能減少校園病毒傳播，桃園市接種站資訊可至衛生局官網查詢，也可先透過「疫苗E指訂」線上預約系統完成疫苗預約，免去現場排隊困擾，如有相關問題，可撥打衛生局防疫專線0800-033-355或1999市民服務熱線諮詢。

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