49歲女乳癌化療痛到想放棄 中醫針藥緩解副作用

罹患一期乳癌的余女士（左）接受化學、放射線與荷爾蒙治療後有很不舒服的副作用，她接受中醫師周怡貝（右）的中藥、針灸治療兩年來有顯著緩解，她直呼滿意治療成效。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕49歲余小姐在4年前診斷出第1期右側乳房腫瘤，接受右乳房局部切除、前哨型淋巴切除、化學、放射線及荷爾蒙治療。因化療後出現許多副作用，包括腸胃不適、手足症候群麻木感、口腔粘膜炎、疲倦、嘔吐、食慾不佳等。部分症狀在化療停止後減緩，但許多不適症狀仍持續，台南市立醫院中醫師周怡貝依余女體質以中藥與針灸治療，不適症狀改善許多。

余女於14日至市立醫院表示，化療後遺症與痛苦實在太大，一度想放棄治療，後因友人介紹接受周醫師中醫、藥治療，副作用不適緩解很多、覺得很滿意。

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周怡貝表示，余女2年前門診時，右手肘部與雙側膝蓋以下會腫脹，伴隨麻木、無力、緊繃，嚴重時走路會踩空、跌倒；易有潮熱感、盜汗與嚴重口乾；腸胃也常感不適，常吃一點就覺得飽、易脹氣、噁心想吐、常拉肚子。雖持續接受高壓氧治療，但仍與罹癌前身體狀況相差極大。

周怡貝經四診及辯證論治，發現患者平日工作壓力大、易緊張，肝氣不暢久了形成「肝鬱脾虛、肝腎陰虛伴隨血瘀」 體質，採用疏肝健脾、清熱滋陰、活血去瘀來處理；用藥選擇加味逍遙散、知柏地黃丸、桂枝茯苓丸等處方。

中醫師周怡貝對下肢針灸相關穴位，改善余女腳腫脹麻木無力的問題；穴位示意圖。（台南市立醫院提供）

中醫師周怡貝對下肢針灸相關穴位，改善余女腳腫脹麻木無力的問題；穴位示意圖。（台南市立醫院提供）

中醫師周怡貝對手臂針灸相關穴位，改善余女手腫脹麻木無力的問題；穴位示意圖。（台南市立醫院提供）

在治療1週後，余女回診時反映口乾、燥熱感減輕，但手腳仍覺腫脹、麻木，決定加入針灸，下肢選用穴位足三里、三陰交、陽陵泉、太谿、太衝；手臂選用合谷、外關、曲池等穴。在針灸後，患者感到雙腳腫脹減了大半，走路無力感也減少。她雖怕針灸，仍堅持1週1~2次，2年多來在中醫持續治療，手腳腫脹麻木較先前減緩許多，腸胃不適與其他偶發不適症狀，能在每週回診時調整處方以達緩解。

周醫師說，第1期乳癌患者手術後，常接受化學、放射、荷爾蒙或標靶治療，這些治療可能引發副作用，影響生活品質及療程意願。中醫針對患者體質，透過中藥及針灸緩解不適。她也提醒患者日常應規律運動、開刀部位需復健伸展，並保持心情愉快、避免過度疲勞。

一期乳癌患者余姓女子（前者）現身指接受中醫針藥治療改善西醫化療等嚴重不適問題，建議有同樣問題的乳癌患者可接受中、西醫合療。（圖：台南市立醫院提供）

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