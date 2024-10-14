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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》按耳朵「2穴道」 解失眠頭痛！ 中醫：還可治焦慮

2024/10/14 14:54

彭意雯提到，耳朵上有非常多的穴道，多按摩不但可以促進血液循環，對於舒緩一些症狀是很有幫助；圖為情境照。（圖取自photoAC）

彭意雯提到，耳朵上有非常多的穴道，多按摩不但可以促進血液循環，對於舒緩一些症狀是很有幫助；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你有失眠頭痛的問題嗎？雲品中醫診所醫師彭意雯在臉書專頁「雲品中醫診所」發文教2穴道改善問題，若搭配個別化中藥調理，會更有效。2穴道都是在耳朵上，一個是「耳神門」，可鎮靜安神，緩解壓力和焦慮；另一個則是「皮質下」，可治療失眠、焦慮、抑鬱等情緒問題。

改善失眠頭痛

●耳神門

彭意雯指出，耳神門位於三角窩，與壓力、焦慮和情緒調節相關。有鎮靜安神，緩解壓力和焦慮的功效。

●皮質下

她表示，皮質下位於耳廓內側的「對耳輪」的內側，也就是耳廓中央的深凹部分。可以調節大腦功能、神經系統及心理狀態；還可治療失眠、焦慮、抑鬱等情緒問題。

彭意雯提到，小小的耳朵上有非常多的穴道，這些穴道每個點對應不同的身體部位。多按摩不但可以促進血液循環，對於舒緩一些症狀是很有幫助的。在家可以輕輕按壓此個症狀的穴位，每天數次，每次按2-3分鐘。專業中醫師通常會通過針刺、按壓，或耳磁貼片刺激穴道，來幫助改善症狀。

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