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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》媽媽確診寶寶喝奶「獲抗體」！ 哺育前做好4措施

2024/10/14 11:19

國健署表示，病毒是不會經由母乳傳播，所以確診流感的媽媽仍可持續母乳哺育。（圖取自freepik）

國健署表示，病毒是不會經由母乳傳播，所以確診流感的媽媽仍可持續母乳哺育。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋冬是流感大爆發的季節，許多在哺乳的媽媽們，特別擔心流感透過母乳傳給孩子；對此，國健署表示，別擔心！寶寶並不會經由奶水感染，且母乳中的抗體還能給寶寶最好的保護，建議媽咪在與嬰兒接觸時，配戴醫用口罩、洗手，定期清潔和消毒接觸過的物件，並於打噴嚏或咳嗽時，使用紙巾、衛生紙等掩住口鼻，以免病毒傳播。

國民健康署在臉書專頁發文指出，病毒是不會經由母乳傳播，所以確診流感的媽媽仍可持續母乳哺育，但也特別提醒，應在母乳哺育前：

●與嬰兒接觸時，配戴醫用口罩：包括餵奶期間也要配戴。當口罩變得潮濕，必須立即更换並且扔掉，口罩不得重複使用或碰觸口罩前面。

●勤洗手：經常用肥皂、清水或用含酒精成分的乾洗手等洗手，尤其是在接觸嬰兒前。

●定期清潔和消毒母親接觸過的物件。

●打噴嚏、咳嗽時使用紙巾或衛生紙等掩住口鼻：用過後立即將使用過的紙巾或衛生紙扔掉，並再次洗手。

至於媽媽患有B肝，能夠餵母乳嗎？國健署在官方網站解釋，B型肝炎可經垂直傳染在生產過程中傳染給寶寶。但只要小孩出生後，即接受B型肝炎免疫球蛋白之注射及常規的B型肝炎疫苗注射，哺乳不會增加寶寶感染B型肝炎的機率，所以是可放心哺餵。

許多媽咪也會擔心母乳越餵越不營養？國健署在官方網站說明，母乳中所含的蛋白質、脂肪及醣類較易吸收消化，其免疫球蛋白、不含過敏原及促腦細胞發育物質，更是配方奶所無法取代的。如果可以哺餵至少6-12個月，再搭配副食品，媽媽絕對可以放心哺餵母乳，不用擔心寶寶營養不夠。

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