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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》年輕人也會無「擋頭」？ 醫曝2原因

2024/10/13 20:48

年輕人也會不行？醫師指出，抽菸、喝酒樣樣來，或是太緊張、工作壓力大都會讓小弟弟硬不起來；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

年輕人也會不行？醫師指出，抽菸、喝酒樣樣來，或是太緊張、工作壓力大都會讓小弟弟硬不起來；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕真的有人年紀輕輕就沒搞頭嗎？好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文表示，抽菸、喝酒樣樣來，或是緊張、工作壓力太大，真的有可能讓小弟弟無法抬頭！

戴定恩指出，大家常笑稱「40歲的男人只剩一張嘴」，其實不只40歲，年輕小夥子也會。中年男性可能因為荷爾蒙、慢性疾病導致不舉，而年輕男性不舉原因則有所不同。以下為年輕人不舉的2種原因。

菸酒都來 年紀30能力50

戴定恩表示，抽菸、喝酒，許多人盡興之時都選擇性忽略了包裝上的標語，為了一時的開心，疏忽長期的「性」福。每日抽菸、飲酒、熬夜，容易對心血管造成極大影響，血液流通不順。讓男性朋友年紀30，能力50的情況發生。

心理作祟 太緊張或壓力大

「談年輕人不舉，我們可以先排除相關的慢性疾病。」戴定恩說，除了從生活型態檢視，也從心理方面了解。在職場上，想必大家對於「過於緊張所以表現不佳」這回事都不陌生。別小看緊張！這也適用在勃起上。親密時，擔心自己表現不好、另一半不滿意，或是白天工作壓力太大，也可能會硬不起來！

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