健康網》張娜拉《好搭檔》婚變 心理師解析12種第三者

韓國藝人張娜拉（左）在《好搭檔》中飾演王牌律師，面臨韓材利飾演的秘書（右）介入其婚姻。（圖擷取自SBS官網）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名韓國藝人張娜拉在熱門韓劇《好搭檔》中飾演王牌離婚律師，因工作忙碌，很多事都委託女秘書處理，以致對方有機會趁虛而入，造成婚變；諮商心理師林萃芬指出，外遇事件中的第三者有12種類型，理解第三者的心理狀態和需求是挽回親密關係的重要步驟。透過外遇伴侶與第三者的互動，可以學習如何更好地管理自己的情感反應，避免無意中讓伴侶越走越遠。

「日久生情」vs「職業級小三」誰比較可怕？林萃芬說，熱門韓劇《好搭檔》中，直接點破現實：「大部分出軌的對象都是周邊的人，職場同事、朋友、鄰居的另一半，甚至連對象是親戚的狀況都很常見。小三和小王通常就在旁邊，甚至有另一半和鄰居私通數年，當事人卻都沒有發現的狀況。」因此她在《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》一書中，針對這種外遇現象進行了深度剖析，並提供了一些建議。

請繼續往下閱讀...

心理師解析12種第三者，希望能幫助正面臨外遇風暴者能有一些幫助；示意圖。（圖擷取自photoAC）

日久生情的第三者 從「必需品」成關鍵角色

在現實生活中，許多第三者最初只是作為細心的秘書或貼身助理，參與上司的日常行程屬於「工作及生活上的必需品」，逐漸在對方生活中扮演關鍵角色。這種從工作關係滋生情感的轉變，讓她們對「上司情人」的愛慕與依賴日漸加深，而服從與欣賞交織的情感更是降低了成為第三者的罪惡感。

當這段不正常的關係日積月累，情感牽絆使她們難以自拔，面對外遇被揭露時，這種深層的依賴和關係的維繫，不僅為受傷的一方帶來更深的心理創傷，也讓整個局面變得更加複雜。

革命感情的第三者 任務達成與否很關鍵

兩個人一起承接公司案子，共同跑某個客戶，上班並肩打拚，下班共商對策，彼此分享挫折感受，一起品嘗工作成果，除了上班聊天外，分開後也會不斷互傳訊息，快速形成革命伴侶的關係。革命感情的第三者等到專案告一段落，如果各自又有別的任務在身，或是又有其他緊密的夥伴加入，或許關係會暫時告一段落。

職業級的第三者 擅於聆聽讚美

「職業級的第三者」分為2大類：一種種專門追求已婚男性，以此關係為工具累積財富，享受無拘無束的好處；另一類則以提升情人生活品質為己任，擅長創造輕鬆愉快的氛圍，精通於滿足成功男性的心理和生活需求，從眼神交流到貼心小動作，都顯示出她們對細節的敏感和周到。這些第三者不僅精於聆聽和讚美，還懂得如何讓情人感覺到自己的魅力與價值。

當太太面對這樣的對手時，往往會產生複雜的情感，一方面認識到對方所做一切正是伴侶所渴望的，另一方面卻因不願模仿而感到掙扎和疲憊，陷入一場心理和情感的拉鋸戰。

擅於聆聽讚美的第三者，以及攻心為上的第三者，也讓心理師林萃芬不得不佩服她們在情感操控上的高明，但對於受傷者來說，這種第三者是一大挑戰，往往無意中將情人推向她們；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自Freepik）





攻心為上的第三者 擅於掌握情人需求

攻心為上的第三者精於掌握情人的心理需求，用每句溫暖貼心的話語讓情人傾訴不悅，並提供情緒慰藉。她們透過細膩的關懷，如提議輕柔按摩或親手準備晚餐，來深化與情人的情感連結，使得情人願意冒險見她。

即使情人因喝酒而情緒不穩，她們仍展現出擔憂而無責備的態度，甚至面對情人的無理取鬧，也能以笑容和介紹朋友的方式化解疑慮。這樣的同理心和細膩關照。

渴望結婚的第三者 緊盯離婚進度

一些渴望結婚的第三者在戀愛初期便要求情人做出「承諾離婚」，隨後兩人便陷入持續的衝突與拉扯中。這類第三者不斷追問情人離婚進度，有時甚至迫使情人提供假的離婚證明以應對壓力。隨著壓力加大，她們可能會遭遇「認知失調」，面對自我投入與犧牲的巨大心理衝突，選擇拒絕接受被欺騙的真相，以尋求心理平衡。

戀父情結的第三者 內心住了渴望愛的小孩

不少戀父情結的第三者，成長的過程中都極度缺乏父愛，為了補償童年的匱乏，她們會特別偏愛年長的「情人爸爸」，相處的過程中，她們會驕縱、撒嬌，渴望享有大量的愛與包容。也有些第三者會直接認情人為乾爸爸，讓經濟無虞的乾爸爸幫自己付學費，買昂貴的禮物給自己，帶自己去旅行，給自己零用錢，享受「想要什麼就有什麼」的幸福生活。

這種類型的第三者，一但內心的小女孩長大，或是不再需要「情人爸爸」的照顧與寵愛時，就會想要脫離外遇關係，有時反而是「情人爸爸」不願意放手。

在成長的過程中，若極度缺乏父愛，為了補償童年的匱乏，有些人會特別偏愛年長的「情人爸爸」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

父母身分下的第三者 恐存不倫關係

媒體報導中，共同居住的親家外遇事件變得越加常見。例如，公公與媳婦間的親密關係，在傳統倫理上令人難以置信，但從心理學角度來看，這是「吸引力理論」的體現。雙方長時間相處、頻繁互動，且生活空間接近，容易激發彼此的吸引力。

在現實中，這兩人本不應該發展這樣的關係，壓抑的情慾反而可能加劇吸引力，導致「羅密歐與茱麗葉效應」即越是遭遇阻力、家人反對，他們的關係可能越密切。面對這種特殊的第三者情況，重要的是開放且誠實地溝通，瞭解彼此的感受和需求。在處理這種親密關係的衝突時，尋求專業心理諮商能夠提供更多見解與解決方案。

主動求助的第三者 互動頻繁而生情

主動求助的第三者多半是親近的鄰居、朋友，她們會從日常生活需要幫忙開始產生情感連結，？再基於感謝，邀請對方吃飯，表達感謝之意。此外，也有可能在幫忙的過程中，雙方肢體不小心碰觸到，一時天雷勾動地火，而爆發出一段婚外情。

這種類型的第三者，有可能是受傷者認識的鄰居、朋友，也因此，剛知道外遇真相時，會讓伴侶震驚到難以接受，甚至會感覺被雙重背叛，對人性非常失望。

不婚主義的第三者 各取所需的感情觀

對抱持不婚主義的人來說，扮演第三者可說是最安全的親密關係，未來不會面臨催婚的壓力，也不用帶對方去見自己的家人，兩個人各取所需，既不用為關係負責，又可以享有很大的控制權及自由感。

這種類型的第三者，多半是因為在原生家庭受到很大的傷害，或是對原生家庭有高度的自卑感與羞愧感。對她們而言，當第三者最沒有壓力，不用時刻擔心情人想要認識自己家人。

煽動叛逆的第三者 受傷者應設法不被激怒

當情人向第三者訴苦時，第三者常以激勵或同情的語言煽動情緒，如提倡自我實現、批評伴侶不理解，或強調自身的支持。他們或許會送禮物給情人的家庭，表面上不求回報，實則加深情人的依賴。這些煽動人心的語言，鼓動叛逆的力量是很強大的，特別對處於「中年危機」的情人，最容易受到影響，一旦 情人的情緒受到煽動，回家後對另一半的態度就會充滿憤怒與不滿，很多受傷者會莫名被遷怒。這個時候，受傷者保持鎮定不被激怒是很重要的，避免間接幫助第三者引發外遇者的情緒。

面對情變或婚變，如何不被他人激怒，也考驗著當事人的智慧；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

忌妒、報復心強的第三者 小心恐怖情人

在忌妒驅動下，一些第三者會試圖削弱情人與其伴侶間的親密關係，要求情人與伴侶保持距離，禁止親暱行為，以此來確保自己在情人心中的地位。他們自我安慰，認為情人對伴侶已無感情，僅是履行責任。當忌妒心升級，他們可能會與情人的伴侶進行無謂的比較，競爭愛情，並在被遺棄時，懷有報復心理，想要毀掉對方的幸福。這種情況在某些極端案例中，甚至導致了悲劇，如第三者攻擊情人或其伴侶，或試圖破壞他們的名聲和幸福，以此來表達自己的痛苦和不滿。

以死威脅的第三者 需防弄假成真

在極端情況下，為了留住情人，有些第三者為了阻止情人離開，會以死威脅，不少外遇者因為害怕對方真的自我傷害，便不斷用哄騙、拖延的方式，希望第三者能夠慢慢接受事實。但這樣的做法反而會讓第三者誤以為：「以死威脅」是有效的，不斷用死亡操控情人的心理及情緒，一個不小心，就有可能弄假成真。

心理師林萃芬籲面對外遇，應重新訂定策略，不僅僅是關於如何應對第三者的介入，更是關於如何建立一個更加堅固、充滿愛與理解的關係。（時報文化提供）

面對伴侶背叛 專家籲重新檢視關係

林萃芬表示，很多受傷者都曾對她說過同一句話：「第三者做得到，我也做得到。」這句話背後雖然包含了不服輸、好勝的心理，但若能不扭曲自己的感受、不背叛自己的意志，靜下心來思考，實際上可以發現自己與伴侶相處的盲點。在與伴侶相處中，真正的勝利不在於比較或超越他人，而是放下防衛心，敞開心扉接受改變，這不僅能幫助個體成長，也能促進彼此間的和諧與理解。通過將焦點從競爭轉向內省和自我反思，不僅能夠更加深入地了解自己，也能夠開始理解伴侶的需求和願望「我們是如何相互支持的？」「我們的溝通方式是否有效？」及「我們如何共同成長？」

透過這些問題，我們可以開始探索新的解決策略，這些策略不僅僅是關於如何應對第三者的介入，更是關於如何建立一個更加堅固、充滿愛與理解的關係。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法