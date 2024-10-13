健康網》牛奶熱熱喝好幸福 農業部2招加熱營養不流失

牛奶熱熱喝好幸福，不過可別用錯方式加熱。農業部邀請主廚說明，以隔水或瓷鍋加熱，可以保住營養價值；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕牛奶除了冷藏直接喝，熱熱喝也有另一種風味，總能帶來滿滿幸福感。不過牛奶可不能直接煮沸加熱，否則營養會大大流失。農業部邀請主廚溫國智分享正確加熱辦法，隔水或以瓷鍋加熱，就能保住營養價值。

農業部於臉書PO出短片，分享2種牛奶加熱辦法：

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●隔水加熱：將牛奶倒到耐熱容器中，放入裝有冷水的鍋中，再用小火隔水加熱即可。

●第二種瓷鍋加熱：將牛奶倒入瓷鍋內，加熱到約攝氏50度、溫溫地喝即可。

農業部提醒，不建議用金屬鍋加熱，因為導熱快、沸騰時間短，容易燒焦。

牛奶有色胺酸 加熱更助眠

另，營養師程涵宇也曾於臉書粉專「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」發文指出，牛奶，是色胺酸來源的好食物之一，睡前建議可以喝熱牛奶，因熱飲、溫飲真的容易讓人比較放鬆，對睡眠品質有所幫助。

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