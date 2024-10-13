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健康網》小心孩童急性中耳炎 醫：4症狀是警訊

2024/10/13 16:34

醫師指出，感染引起的中耳內部發炎和積液，會讓耳朵感到疼痛，這種痛感可能會是輕微的疼痛，也可能會是劇烈的刺痛；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，感染引起的中耳內部發炎和積液，會讓耳朵感到疼痛，這種痛感可能會是輕微的疼痛，也可能會是劇烈的刺痛；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中耳炎是小朋友最常見的疾病之一。輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文指出，急性中耳炎 （Acute Otitis Media, AOM），通常由細菌或病毒感染引起，會導致中耳（耳朵的內部區域）發炎和充血。若孩子出現以下4種常見症狀，應儘速就醫。

●耳朵疼痛：感染引起的中耳內部發炎和積液，會讓耳朵感到疼痛，這種痛感可能會是輕微的疼痛，也可能會是劇烈的刺痛。對於嬰兒和小孩來說，耳朵疼痛可能表現為，哭鬧、不安或抓耳等行為。

●聽力下降：當中耳充滿感染性液體時，聲音的傳導會受到阻礙，導致患者感到聽力變差。這種聽力下降可能是暫時的，但如果不及時處理，可能會影響到長期的聽力健康。對於小孩，甚至可能會影響他們的語言發展，和學習能力。

●發燒：急性中耳炎常伴有發燒，發燒是體內抵抗感染的自然反應，體溫可能會升高至38°C或更高。發燒常常伴隨著全身的不適，讓人感到虛弱和不安。

●耳朵分泌物或滲出液：在嚴重感染時，耳朵可能會有分泌物或滲出液。這些分泌物通常是耳膜感染時的分泌物，或是耳膜破損時中耳分泌物流出。

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