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頰黏膜細胞檢測新技術 能預測一年內死亡風險！

2024/10/13 14:31

頰黏膜細胞檢測據稱預測一年內死亡風險，新技術引發關注，但仍需謹慎解讀。示意圖。（圖取自freepik）

頰黏膜細胞檢測據稱預測一年內死亡風險，新技術引發關注，但仍需謹慎解讀。示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項最新研究顯示，利用頰黏膜細胞（cheek cells）進行檢測，可能準確預測一年內死亡風險。 這項名為CheekAge的檢測技術，透過分析細胞中DNA甲基化（DNA methylation）模式，評估受測者的「生物年齡」（biological age），並據此預測其一年內死亡風險。 此研究成果已於10月1日發表於《老化前沿》（Frontiers in Aging）期刊。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，研究團隊利用CheekAge檢測技術，針對69到101歲的成年人進行測試，結果顯示，CheekAge檢測分數與全因死亡風險（death from any cause）顯著相關。 檢測分數每增加一個單位，一年內死亡風險即提高21%。

CheekAge屬於一種表觀遺傳時鐘（epigenetic clock），透過分析附著在DNA上的化學物質模式，來評估生物年齡。 與實際年齡相比，生物年齡更能反映個人的健康狀況。參與此項研究的美國巴克老化研究所（Buck Institute for Research on Aging）副教授弗曼（David Furman）表示，表觀遺傳時鐘檢測技術，主要應用於預測死亡風險及與年齡相關疾病，例如癌症的風險，並非用於預測個人確切的壽命。

CheekAge的開發，利用了18到93歲受試者的頰黏膜細胞樣本，將頰黏膜細胞中DNA甲基化的模式，與受試者的整體健康狀況（包含壓力、教育程度和身體質量指數等因素）相結合，建立評估模型，並將其轉化為CheekAge分數，藉以評估其生物年齡及健康狀態。

為了驗證CheekAge的準確性，研究團隊分析了洛錫安出生族群研究（Lothian Birth Cohorts）計畫的數據。 該計畫長期追蹤受試者從兒童到成年的老化過程，並每3年採集一次血液樣本，追蹤基因組中約45萬個位點DNA甲基化的變化。 研究人員將CheekAge的結果，應用在這個包含超過1萬5000人的血液數據集，並將其與受試者的死亡風險數據進行比對。 結果顯示，儘管CheekAge是以頰黏膜細胞樣本建立的模型，但仍與血液樣本的死亡風險數據呈現高度關聯性。

研究主要作者，紐約Tally Health公司計算生物學和數據科學主管蕭希列夫（Maxim Shokhirev）博士表示，CheekAge似乎能捕捉到不同組織類型之間共同的健康訊號。目前，CheekAge僅用於回溯性數據分析，也就是研究人員已知受試者的生死資訊及其表觀遺傳數據。透過分析這些數據模式，CheekAge能估算活體人士的死亡風險。蕭希列夫博士強調，CheekAge並不能精準預測個人在一年內是否會死亡，但可以評估其全因死亡風險的高低。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）人類遺傳學和生物統計學教授霍瓦斯（Steve Horvath）表示，開發表觀遺傳時鐘的主要目標，是找出能影響或延緩先天老化機制的干預措施。然而，目前CheekAge尚無法提供具體治療方法。

雖然CheekAge尚未上市，但同研究團隊已推出類似的TallyAge Test檢測產品。霍瓦斯教授提醒，市面上的表觀遺傳時鐘檢測產品缺乏標準化，解讀結果時應保持謹慎。

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