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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》塑膠標誌大解密！ 耐熱、製品、塑化劑一次看

2024/10/13 15:13

塑膠製品常見於生活中，我國目前將塑膠容器回收編號分為1-7類；圖為情境照。（圖取自freepik）

塑膠製品常見於生活中，我國目前將塑膠容器回收編號分為1-7類；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不論是便當，或是寶特瓶、一次性塑膠容器等，每個人每天或多或少都會使用到塑膠製品，究竟不同的塑膠容器回收編號代表什麼意思？是否含有塑化劑？耐熱溫度為何？《自由健康網》幫民眾整理有關塑膠容器分類懶人包。

台灣科技媒體中心表示，並非所有塑膠製品都有添加塑化劑，僅編號3號PVC會在製程中添加；5號PP塑膠化學性質單純，耐酸鹼、耐化學物質、耐碰撞、耐熱溫度最高，達100-140℃，為塑膠材質中相較安全者；奶瓶常為PC塑膠製成，屬7號塑膠，小心溶出雙酚A材質。

編號1：PET 耐熱溫度60-85℃

聚乙烯對苯二甲酸酯（Polyethylene Terephthalate，PET），主要製成常見的寶特瓶和塑膠飲料容器，其特性硬度佳、輕量、不揮發、耐酸鹼，製造過程中亦不需添加鄰苯二甲酸酯類（塑化劑）耐熱溫度約在60-85℃之間

受製程特性影響，會釋放乙醛以及重金屬銻！我國「食品器具容器包裝衛生標準」針對PET塑膠容器進行溶出試驗，重金屬銻溶出限量不得超過0.05ppm。雖國際癌症研究總署（IARC）未將重金屬銻列為第一級致癌物，但根據國家環境毒物研究中心指出：「高濃度的銻會造成多種健康上的危害。會使你的雙眼與肺部發炎、胃痛、腹瀉、嘔吐及胃潰瘍。」

銻是一種天然的元素，大多以硫化物礦物輝銻礦（Sb2S3）的形式存在，但由於人類開採與應用，導致一般生活中都有機會攝取到極微量的銻，世界衛生組織（WHO）制訂之每日耐受量（TDI）為6 μg/kg bw，只要未攝取過量，不至於影響人體。

PET主要製成寶特瓶，不含塑化劑，耐熱溫度約在60-85℃之間；圖為情境照。（圖取自freepik）

PET主要製成寶特瓶，不含塑化劑，耐熱溫度約在60-85℃之間；圖為情境照。（圖取自freepik）

編號2：HDPE 耐熱溫度90-110℃

高密度聚乙烯（‎High Density Polyethylene，HDPE）主要製成塑膠袋或牛奶、果汁的半透明塑膠容器，其特性耐酸鹼、耐腐蝕，分子鏈僅由乙烯聚合而成，支鏈少、結晶度高、堅硬且不透明。

HDPE相較於其他塑膠化學性質單純，一般來說製程中無須使用塑化劑，但仍可能使用HDPE塑膠的專用塑化劑以及添加劑，耐熱溫度約在90-110℃之間，相對於其他塑膠容器來說耐熱溫度高。

編號3：PVC 耐熱溫度60-80℃

聚氯乙烯（Polyvinylchloride，PVC），主要使用在保鮮膜、水管、塑膠盒、雨衣等塑膠容器或塑膠製品上，用途非常廣泛。PVC塑膠主要是由氯乙烯單體聚合而成，耐熱溫度約在60-80℃之間。

PVC塑膠從生命週期開始到結束，都會產生許多危害健康的物質，國際癌症研究總署已將氯乙烯單體列為第一級致癌物。除了生產過程中的物質會導致工人致癌，PVC在製程上都會加入塑化劑和其他添加劑，這些物質有可能隨著溫度改變，釋放到周圍環境中，影響健康。根據國外小鼠研究指出，鄰苯二甲酸酯類具有生殖毒性，會立即且長期影響雌性小鼠的生育能力。

為降低PVC塑膠容器健康風險，目前我國「食品器具容器包裝衛生標準」已針對PVC塑膠容器訂定溶出限量，重金屬鉛、鎘皆在100ppm以下，八種塑化劑（DEP、DMP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP）及其混合物含量總和不得超過0.1%（重量比）。

PVC主要使用在保鮮膜、水管、塑膠盒、雨衣等塑膠容器或塑膠製品上，用途非常廣泛。（資料照）

PVC主要使用在保鮮膜、水管、塑膠盒、雨衣等塑膠容器或塑膠製品上，用途非常廣泛。（資料照）

編號4：LDPE 耐熱溫度70-90℃

低密度聚乙烯 （Low Density Polyethylene，LDPE）主要製成塑膠袋或牛奶、果汁的半透明塑膠容器。其特性耐酸鹼耐腐蝕，分子鏈僅由乙烯聚合而成，支鏈多、結晶度低、較柔軟且透明。

與HDPE塑膠一樣，LDPE塑膠在製程中無須使用塑化劑，但仍有LDPE塑膠專用的塑化劑以及添加劑，耐熱溫度約在70-90℃之間，耐熱程度較HDPE塑膠來得低。

編號5：PP 耐熱溫度100-140℃

聚丙烯（Polypropylene，PP）主要製成水杯、布丁盒、豆漿瓶等塑膠容器，可耐酸鹼、耐化學物質、耐碰撞、耐高溫，且材質單一。相較於其他塑膠，PP塑膠的化學性質單純，在強度和耐熱性上也比PE來的更好。

與PE塑膠一樣，PP在製程中不需使用塑化劑，但仍有PP塑膠專用的塑化劑以及添加劑，耐熱溫度約在100-140℃之間

未發泡PS塑膠主要製成養樂多瓶、優格杯及乳酸飲料瓶、免洗杯、沙拉盒、蛋盒等，耐熱溫度約在70-90℃之間。（資料照）

未發泡PS塑膠主要製成養樂多瓶、優格杯及乳酸飲料瓶、免洗杯、沙拉盒、蛋盒等，耐熱溫度約在70-90℃之間。（資料照）

編號6：PS 耐熱溫度60-80℃

聚苯乙烯（Polystyrene，PS）分為發泡聚苯乙烯或未發泡聚苯乙烯兩個類別，未發泡PS塑膠主要製成養樂多瓶、優格杯及乳酸飲料瓶、免洗杯、沙拉盒、蛋盒等。發泡PS塑膠則多製成泡麵碗、冷飲杯、冰淇淋盒等，2者耐熱溫度約在70-90℃之間

聚苯乙烯是由苯跟乙烯反應的乙苯，再經由脫氫程序產生而來。其中原料苯跟脫氫後的苯乙烯，在製造跟使用過程中，都可能影響人體健康，根據國家環境毒物研究中心指出，長期暴露於含有高濃度苯的空氣會導致白血病；吸入高劑量（高於環境一般可發現量之1000倍）的苯乙烯，可能會影響神經系統。

PS塑膠在製造過程中所使用的苯，國際癌症研究總署列為第一級致癌物，且使用時也可能釋出少量未被鏈結的苯乙烯，也被列為第二級B類致癌物。我國「食品器具容器包裝衛生標準」 有特別針對PS塑膠容器進行溶出試驗，揮發性物質應在5,000 ppm以下。但發泡聚苯乙烯為2000ppm以下，其中苯乙烯及乙苯各應在1,000ppm以下。

編號7：其他類 PC水瓶耐熱溫度120-130℃

非屬前述1至6號之塑膠，目前編號7號之塑膠主要由聚乳酸（Polylactic Acid，PLA）以及聚碳酸酯（Polycarbonate，PC）為主。

PLA塑膠主要的材料來源是生物質，例如：玉米、甜菜、甘藷、小麥等發酵過後的澱粉或醣份，耐熱溫度約在54℃。堆肥可使廢棄的PLA塑膠自然分解，但需在特定的工業堆肥環境下才能分解，因此需在專屬的回收管道回收，若PLA塑膠被丟入非特定的自然環境中，將無法自然分解。

PC塑膠容器則是主要製成奶瓶和水瓶，其特性耐酸、耐油，但不耐紫外光、強鹼，耐熱溫度約在120-130℃之間。PC塑膠是由雙酚A跟碳酸二苯酯酯交而來。早期PC塑膠製程中會使用光氣法來進行合成反應，但光氣是種劇毒化學物質，製程中會產生許多危害，故目前已發展出非光氣法來降低危害。

PC塑膠使用時會溶出雙酚A，雖然目前國際癌症研究總署尚未認定雙酚A會產生人類或動物的致癌性，但是普遍認為雙酚A會影響人體生殖系統。我國「食品器具容器包裝衛生標準」也特別針對PC塑膠容器進行溶出試驗，其雙酚A（嬰幼兒奶瓶除外）不得超過0.6ppm。

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