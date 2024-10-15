健康網》補鐵不只紅肉 文蛤、紫菜助你吃回好氣色

營養師指出，豬血、豬肝、文蛤、牡蠣、牛腱、紫菜、黑芝麻、紅土花生、紅莧菜、紅豆都是補鐵好選擇；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常被人說臉色蒼白，走沒幾步路就氣喘虛虛，還常感到頭暈頭痛，恐怕是身體缺鐵的訊號，營養師黃瓊慧表示，除了保健品外，豬血、豬肝、文蛤、牡蠣、牛腱都是補鐵好來源，如果吃素的人也別擔心，有紫菜、黑芝麻、紅土花生、紅莧菜、紅豆等選擇。

黃瓊慧在臉書專頁「黃瓊慧 營養師」發文說明，鐵是體內血紅素的製造的重要成分，可以幫助氧氣的運送，同時鐵也是蛋白質和酵素的重要組成分，維持生理機能的正常運作。針對女性每月的週期性流失，補充鐵質更能維持好氣色，保持紅潤的健康狀態，而孕婦、兒童正處於成長發育期，生活中更要留意是否有補到足夠的鐵。

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黃瓊慧指出，動物性食物中的鐵為血基質鐵，人體的吸收率較高；而植物性食物中的鐵為非血基質鐵，人體的吸收率相對較低，但可以透過維生素C來提升吸收，像是芭樂、奇異果、柳橙等富含維生素C的水果，能提升鐵的吸收率，讓補鐵的效果更好。

補鐵要跟咖啡、茶、鈣錯開

因為咖啡和茶中的多酚會讓鐵的吸收大扣分，若有習慣喝咖啡和茶的人，建議這些飲品要和鐵至少間隔1小時再食用。對於有補充鈣片的朋友，由於鈣和鐵會相互干擾吸收，兩者建議至少分開2小時以上再食用，或者規劃成早晚補充也可以。

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