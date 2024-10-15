自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》補鐵不只紅肉 文蛤、紫菜助你吃回好氣色

2024/10/15 18:48

營養師指出，豬血、豬肝、文蛤、牡蠣、牛腱、紫菜、黑芝麻、紅土花生、紅莧菜、紅豆都是補鐵好選擇；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

營養師指出，豬血、豬肝、文蛤、牡蠣、牛腱、紫菜、黑芝麻、紅土花生、紅莧菜、紅豆都是補鐵好選擇；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常被人說臉色蒼白，走沒幾步路就氣喘虛虛，還常感到頭暈頭痛，恐怕是身體缺鐵的訊號，營養師黃瓊慧表示，除了保健品外，豬血、豬肝、文蛤、牡蠣、牛腱都是補鐵好來源，如果吃素的人也別擔心，有紫菜、黑芝麻、紅土花生、紅莧菜、紅豆等選擇。

黃瓊慧在臉書專頁「黃瓊慧 營養師」發文說明，鐵是體內血紅素的製造的重要成分，可以幫助氧氣的運送，同時鐵也是蛋白質和酵素的重要組成分，維持生理機能的正常運作。針對女性每月的週期性流失，補充鐵質更能維持好氣色，保持紅潤的健康狀態，而孕婦、兒童正處於成長發育期，生活中更要留意是否有補到足夠的鐵。

黃瓊慧指出，動物性食物中的鐵為血基質鐵，人體的吸收率較高；而植物性食物中的鐵為非血基質鐵，人體的吸收率相對較低，但可以透過維生素C來提升吸收，像是芭樂、奇異果、柳橙等富含維生素C的水果，能提升鐵的吸收率，讓補鐵的效果更好。

補鐵要跟咖啡、茶、鈣錯開

因為咖啡和茶中的多酚會讓鐵的吸收大扣分，若有習慣喝咖啡和茶的人，建議這些飲品要和鐵至少間隔1小時再食用。對於有補充鈣片的朋友，由於鈣和鐵會相互干擾吸收，兩者建議至少分開2小時以上再食用，或者規劃成早晚補充也可以。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中