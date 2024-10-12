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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

桃園傳1例流感死亡 19例確診者大多沒打疫苗

2024/10/12 18:35

流感疫苗本月開打，桃園市至今超過10人接種。（記者謝武雄攝）

流感疫苗本月開打，桃園市至今超過10人接種。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕流感疫苗於1日開打，桃園市已超過10萬人接種流感疫苗，根據疾病管制署（CDC）統計9月1日至今資料，桃園市已經有死亡病例，由於接種疫苗後需2至3週時間產生抗體，呼籲符合公費接種資格民眾，儘速前往衛生所或合約醫療機構接種，同時接種流感及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，加贈好禮。

衛生局表示，根據CDC資料，自9月1日至今，全國確診229例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）併發重症，65歲以上占83%，累計42例死亡，桃園市確診23例、2例死亡；另全國流感重症病例確診185例、26例死亡，其中桃園市19例確診，1例死亡，確診者超過9成皆未接種疫苗，且死亡病例多為65歲以上長者，衛生局呼籲長者儘速接種。

衛生局提醒，10月至11月期間，在全市516個里設置疫苗接種站，提供免費接種服務，方便民眾就近施打，此外，針對校園學生，衛生局已委託28個專業醫療團隊進入校園施打疫苗。

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