健康網》辣椒最辣不是籽！ 農糧署：元凶是「胎座」

農糧署指出，原則上辣椒的辣度與種類有關，和大小與顏色不一定有關；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕無辣不歡，不管吃火鍋、鹽酥雞都必加辣？農糧署分享冷知識，辣椒最辣的地方並不是普遍認為的籽，而是其中央、種籽附著的白色胎座上，在料理前挖除可以降低辣度。如果還是受不了辣度刺激，喝牛奶、優酪乳、糖水或少量橄欖油都是不錯的解辣方式。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，台灣常見辣椒有雞心椒、朝天椒、青辣椒及紅辣椒，還有帶椒香、無辣度的糯米椒及青龍辣椒等種類，原則上辣椒的辣度與種類有關，和大小與顏色不一定有關。

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辣椒帶有辣味成分的「辣椒素」，主要合成堆積在辣椒中央、辣椒籽附著的白色「胎座」上，當果實越趨成熟或乾燥時，從胎座表面細胞釋放出的辣椒素，便會附著於種子表面，使辣椒籽帶有辣味，其實辣椒籽本身沒有合成辣椒素的能力。

農糧署補充，在料理建議上，未一次使用完畢的辣椒，可裝入保鮮盒（袋）放入冰箱冷凍，用多少再切多少，如果發現表面或蒂頭出現腐爛，應整根丟棄，不要再食用。

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