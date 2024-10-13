自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》辣椒最辣不是籽！ 農糧署：元凶是「胎座」

2024/10/13 08:30

農糧署指出，原則上辣椒的辣度與種類有關，和大小與顏色不一定有關；圖為示意圖。（圖取自freepik）

農糧署指出，原則上辣椒的辣度與種類有關，和大小與顏色不一定有關；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕無辣不歡，不管吃火鍋、鹽酥雞都必加辣？農糧署分享冷知識，辣椒最辣的地方並不是普遍認為的籽，而是其中央、種籽附著的白色胎座上，在料理前挖除可以降低辣度。如果還是受不了辣度刺激，喝牛奶、優酪乳、糖水或少量橄欖油都是不錯的解辣方式。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，台灣常見辣椒有雞心椒、朝天椒、青辣椒及紅辣椒，還有帶椒香、無辣度的糯米椒及青龍辣椒等種類，原則上辣椒的辣度與種類有關，和大小與顏色不一定有關。

辣椒帶有辣味成分的「辣椒素」，主要合成堆積在辣椒中央、辣椒籽附著的白色「胎座」上，當果實越趨成熟或乾燥時，從胎座表面細胞釋放出的辣椒素，便會附著於種子表面，使辣椒籽帶有辣味，其實辣椒籽本身沒有合成辣椒素的能力。

農糧署補充，在料理建議上，未一次使用完畢的辣椒，可裝入保鮮盒（袋）放入冰箱冷凍，用多少再切多少，如果發現表面或蒂頭出現腐爛，應整根丟棄，不要再食用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中