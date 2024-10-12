龍年生育率雪崩！高危妊娠攀升 彰基成彰化孕婦唯一生機

少子化成為國安問題的今天，彰基體系持續投入資源，打造專業的母嬰照護團隊，積極配合國家生育政策，成為生育守護的重要力量。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕今（2024）年生肖「龍年」，雙十國慶日也剛結束，彰基總院今年迎來9位國慶寶寶，超越彰化秀傳、彰濱秀傳，然而，台灣生育率下降已成為國安問題，但彰化基督教醫院醫療體系（含彰基、員基、鹿基、二基等）今年1至9月，平均每月接生255名新生兒，展現了彰基在母嬰醫療的專業與效率，不僅是生育領域的領航者，更是國家生育政策的支柱，為每個家庭提供可靠的支持。

很多人好奇，為什麼那麼多產婦選擇在醫學中心生產？其實高危險妊娠的處理是關鍵。彰基總院作為雲林、彰化、南投地區的醫學中心，設備完善、人力充足，更擁有強大的新生兒科醫師團隊，一旦新生兒有狀況，立即獲得最佳照護。因此，彰基成為中區重症孕產婦的首選，其他醫療院所也常將病患轉至這裡。

請繼續往下閱讀...

彰基總院作為雲林、彰化、南投地區的醫學中心，設備完善、人力充足，更擁有強大的新生兒科醫師團隊，一旦新生兒有狀況，立即獲得最佳照護。（彰基提供）

根據院方數據，去（2023）年平均每月收治84位高危妊娠重症孕產婦，今（2024）年增加至88位。今年1月就有103位高危妊娠孕婦在彰基生產，佔當月產婦的52%，再次證明彰基在危急孕產情況中的卓越表現，也獲得衛生局的高度肯定，在「高危險孕產兒關懷追蹤服務計畫」中榮獲全縣服務量第一。

統計顯示，彰基體系的生育數量佔全彰化縣出生數的三分之一，換言之，每3個彰化寶寶就有1個在彰基誕生，彰顯了彰基在母嬰照護上的領導地位。少子化成為國安問題的今天，彰基體系持續投入資源，打造專業的母嬰照護團隊，積極配合國家生育政策，成為生育守護的重要力量。

「其實產科醫師很缺人，特別是高危險妊娠是大家最不想做的，但是我都全力支持。」彰基總院長陳穆寬一語道出醫學中心的社會責任，特別是晚婚加晚生的趨勢，高危險妊娠比率相對高，偏偏高風險賺得少伴隨高風險醫糾風險，年輕醫師不愛。他強調，這是醫中應該扛起社會責任，因此就算賠錢也要做！

彰化基督教醫院醫療體系今年1至9月，平均每月接生255名新生兒，展現了彰基在母嬰醫療的專業與效率。（彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法