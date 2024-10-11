健康網》1圖秒懂痛風怎麼吃！ 營養師：避紅燈區「這些海鮮」

營養師表示，痛風發作時應避免吃帶殼海鮮，如蝦蟹等。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大多人都知道痛風患者在飲食上要留意含有高普林的食物！好食課營養師Titan林世航在臉書專頁發文指出，像是動物內臟；肉湯及雞精；高油脂食物；酒精；手搖飲；帶殼海鮮，如蛤蜊、干貝、蝦蟹；少數魚類，如鯖魚、鮪魚、白帶魚、虱目魚等都應該避開。

林世航表示，痛風主要是因「尿酸代謝異常」引起，當體內尿酸過多，結晶於關節處就容易發炎，引發關節痛。許多人認為高普林食物吃多了就會痛風，其實不然！飲食影響體內尿酸濃度僅佔20-30%，且有研究發現，像黃豆、菇類等高普林食物，是不會增加痛風風險的，但在急性發病期，還是應該避免食用。

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痛風飲食分類紅綠燈（圖取自好食課臉書）

痛風飲食指南一次看

●低普林食物：全穀雜糧（糙米、馬鈴薯、地瓜等）、水果、大部分蔬菜（葉菜類與瓜類）、雞蛋、奶製品（鮮乳、起司）、海蜇皮、海參、動/植物油。

林世航建議，如果無須限制飲水，每日最好飲用2000毫升以上的水來幫助尿酸排泄，所以咖啡、茶也算是痛風者可安心飲用的飲品。

●中普林食物：發酵飲品（優酪乳、養樂多）、瘦肉、雞胸、豆製品（豆漿、豆腐、豆干等）及花生、腰果等每100公克普林含量約於9-100毫克，平時仍可安心適量吃，但急性發作期建議仍要盡量避免。

●高普林食物：非急性發作期應減少食用，急性發作期就要盡量避免。動物內臟、肉湯（吃火鍋最好不要喝湯底）、雞精、帶殼海鮮（蛤蜊、牡蠣、干貝、蝦蟹）、部分魚類（小魚乾、沙丁魚、鯖魚、鮪魚、白帶魚、虱目魚）。

林世航說，雖然研究發現，黃豆、納豆、黃豆芽、香菇等對於健康的人而言不會增加痛風風險，但痛風急性發作期仍應盡量避免攝取這些食物，或是諮詢醫師及臨床營養師建議。

●普林雖不高，但要注意：高油脂食物、酒精（啤酒、紹興酒）、手搖飲，酒精會阻礙尿酸的代謝，而果糖則會增加尿酸的生成。

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