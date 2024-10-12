健康網》流感、腸病毒怎麼分？ 醫：有無口腔潰瘍是關鍵

胡皓淳強調，若發現孩子出現皮疹或口腔潰瘍，通常是腸病毒感染的跡象；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕開學後，因校園群聚，流感與腸病毒等傳染病進入高峰期，兩者症狀相似，容易讓人混淆。輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文說明，如何區分兩者症狀，並提醒家長若孩子出現不適，應儘早就醫。

首先，胡皓淳指出，流感症狀多突發且迅速加重，典型表現為突如其來的高燒，體溫可達39°C或更高，伴隨寒顫、全身不適及劇烈頭痛。此外，流感患者常感到肌肉和關節疼痛，並出現喉嚨痛和乾咳等呼吸道症狀，且疲倦感可能持續數週。

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相較之下，腸病毒的發燒通常較為輕微，體溫約在38°C左右，且持續時間較短。最顯著的特徵是口腔潰瘍，患者會因口腔、舌頭或喉嚨部位的小潰瘍，感到喉嚨痛或進食困難。腸病毒感染還可能引發皮疹，尤其集中於手掌、腳底和臀部，伴隨搔癢和紅腫現象，並可能出現腹瀉和嘔吐等胃腸道症狀。

胡皓淳進一步解釋，流感與腸病毒的主要差別在於症狀發展速度與影響區域。流感通常在半天至一天內突然出現，而腸病毒的症狀發展則較為緩慢，會在兩三天內逐漸加重。此外，流感主要影響呼吸道，而腸病毒則更容易攻擊口腔、咽喉與胃腸道。

最後，胡皓淳強調，若發現孩子出現皮疹或口腔潰瘍，通常是腸病毒感染的跡象。無論哪種病症，家長應儘早就醫，避免延誤治療時間。

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