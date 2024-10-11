健康網》想保腸道健康？ 多攝取含益生菌、益生質食物

國健署說，益生菌可從發酵食品中攝取，如優酪乳、優格、起司等乳製品，或是泡菜、味噌及康普茶等發酵食品。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腸道健康與全身健康息息相關，對此，國民健康署在臉書專頁「食在好健康」發文指出，腸道不僅負責消化吸收，還與免疫系統、過敏反應及情緒調控密切相關。研究顯示，保持腸道健康不僅能抵禦病菌入侵、提升免疫力，還能增強精神與活力，應多攝取含益生菌和益生質之食物。

國健署建議，想要維持腸道健康，應從飲食著手，特別是攝取含有益生菌和益生質的食物，這有助於打造良好的腸道環境。

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關於益生質，國健署說明，益生質是益生菌的「食物」，膳食纖維即是其中一種。要讓益生菌在腸道中有效生長與定殖，除了補充益生菌，也應同步補充益生質。新鮮蔬果和全穀雜糧是膳食纖維的豐富來源，國健署建議每餐攝取「拳頭大」的水果，蔬菜比例則應多於水果，並至少確保1/3的穀類食品為未經精製的全穀雜糧。

除了前面提到的食材以外，益生菌可從發酵食品中攝取，如優酪乳、優格、起司等乳製品，或是泡菜、味噌及康普茶等發酵食品。在日常餐點中適量加入這些食材，有助於腸道健康。國健署提醒，透過簡單的飲食改變，並注意攝取含有益生菌和益生質的食物，養成良好的飲食習慣，能夠有效維護腸道健康，從內到外提升身體活力與健康。

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