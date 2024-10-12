健康網》好發在30到50歲女性 醫曝子宮肌腺症3症狀

醫師表示，子宮肌腺症是發生在子宮內膜組織侵入子宮肌肉層的情況；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕子宮肌腺症是什麼？症狀會有哪些？萬芳醫院婦產科產科主任王樂明表示，子宮肌腺症多好發於30到50歲的女性，通常會有3症狀，包括：長時間經痛、經血量過多、受孕困難。

王樂明在臉書專頁「婦產科醫師 王樂明」發文指出，子宮肌腺症（Adenomyosis）是發生在子宮內膜組織侵入子宮肌肉層的情況。當這些內膜細胞進入肌肉層後，隨著月經週期的變化，這些細胞也會增厚、分解並引發出血，導致子宮增大、變硬，並可能引起疼痛，通常多好發於30-50歲的女性。

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子宮肌腺症3症狀

●長時間經痛：經痛連續大於5天以上，且疼痛可能逐漸加劇，尤其是月經期間。

●經血量過多：每次週期出血量大於以往平均值。

●受孕困難：精子難以著床、胚胎發育緩慢、流產發生數次。

他表示，子宮肌腺症的治療方式取決於病情的嚴重程度和患者的生育需求，有3種方式治療。

●止痛藥：對症治療以緩解疼痛，如使用非甾體抗炎藥（NSAIDs）。

●荷爾蒙療法：包括口服避孕藥、黃體素或其他抑制雌激素的藥物，來減輕症狀。

●手術治療：對於藥物無效且不打算再生育的患者，子宮切除術可能是最徹底的治療方法。

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