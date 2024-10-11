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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》整天用3C變成駝背一族 醫授5撇步改善

2024/10/11 20:38

醫師表示，每天花幾分鐘做一些肩頸、背部的伸展運動，有助於舒緩因長時間低頭或駝背造成的肌肉緊繃；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，每天花幾分鐘做一些肩頸、背部的伸展運動，有助於舒緩因長時間低頭或駝背造成的肌肉緊繃；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長時間低頭滑手機、用電腦，容易在不知不覺中出現聳肩、低頭、背部彎曲等情況，最後變成駝背一族。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓分享，5撇步改善駝背，包括：保持正確姿勢、使用適當支撐、加強核心肌群、務必定期休息、適時伸展活動。

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文表示，一旦駝背久了，不只影響外觀，長期下來還會帶來肩頸痠痛、背部疼痛，甚至頭痛和脊椎退化的問題。

●保持正確姿勢：使用手機、電腦時，應該將螢幕調整到視線平行的高度，避免低頭或駝背。另外，坐姿要保持背部挺直，雙肩放鬆。

●使用適當支撐：在辦公或長時間使用3C產品時，選擇有支撐性的椅子或靠墊，幫助你保持良好的姿勢，減少背部壓力。

●加強核心肌群：核心肌群對維持良好的體態相當重要！透過規律的核心訓練，例如平板撐或橋式，可以幫助穩定脊椎，預防駝背。

●務必定期休息：長時間使用3C產品時，每30分鐘就該站起來活動一下，伸展一下背部、脖子，讓肌肉放鬆，避免過度疲勞。

●適時伸展活動：每天花幾分鐘做一些肩頸、背部的伸展運動，有助於舒緩因長時間低頭或駝背造成的肌肉緊繃，還能改善體態。

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