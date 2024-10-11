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健康網》「銀杏」無法改善記憶力？ 食藥署：但能抗血小板

2024/10/11 15:32

食藥署指出，銀杏對於改善記憶力的效果，目前尚未有清楚的證據，顯示其功效；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

食藥署指出，銀杏對於改善記憶力的效果，目前尚未有清楚的證據，顯示其功效；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕銀杏真的可以改善腦部循環，進而改善記憶力嗎？食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文表示，許多臨床研究人員，都針對銀杏的功效，進行臨床試驗；結果並未顯示出，銀杏葉的萃取物可以改善記憶，或輕度認知障礙的效果。但是銀杏的萃取物，可能有抗血小板之作用，應避免與抗凝血、抗血小板藥物一起服用。

食藥署提到，銀杏改善記憶力機制，可能包括：增加血流量、降低血液黏稠度、增加缺氧耐受性，以及作為抗氧化劑等。

臨床試驗結果

食藥署指出，先前的大型臨床試驗指出，每天服用240毫克銀杏葉萃取物，為期22-26周，並未顯著改善記憶。另一項研究顯示，每天服用兩次120毫克的銀杏萃取精華，並未顯示出可以改善記憶，或是輕度認知障礙的效果。因此，銀杏對於改善記憶力的效果，目前尚未有清楚的證據，顯示其功效。

注意用藥

食藥署說，銀杏的萃取物可能有，抗血小板之作用，因此應該避免與抗凝血，或是抗血小板藥物一起服用。且正在服用非類固醇類消炎藥（NSAIDs）的患者，也應該謹慎使用，銀杏葉相關產品。

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