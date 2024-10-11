健康網》有運動的人反而吃得少？ 研究：增加「這種荷爾蒙」

醫師表示，經常運動能幫助我們更好地控制食慾，與好吃的食物保持健康的關係，不會過量攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動完會覺得肚子餓，還是不太想吃東西？恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」引述研究內容指出，經常運動和不太運動的人在食慾控制上有很大的差別。他表示，常運動的人進食後的胰島素濃度較低，GLP-1濃度增加，GLP-1即為控制食慾的重要荷爾蒙。

王思恒進一步介紹何謂「食慾控制」，食慾控制是指身體如何感知「餓了」或「飽了」，並根據這些感覺來調整進食量。這一過程涉及許多因素，比如荷爾蒙（像是瘦素和胰島素），以及你的大腦如何回應這些信號。

請繼續往下閱讀...

王思恒說，經常運動的人在吃了高熱量的食物後，更容易「察覺到自己吃了多少」，並且在之後的進食中會「自動減少攝取」，避免吃過多。也就是說，當你吃了很多食物時，身體會告訴你「我吃夠了」，並讓你逐漸減少進食量。

王思恒引述研究發現，身體活動水平與能量攝取之間存在一個「J型曲線」的關係。適度的身體活動者食慾最低，極低或極大量的活動都會讓你容易多吃，只不過大量的活動者多吃是為了補充額外消耗的熱量，極少運動者則不是。

研究指出，身體活動水平與能量攝取之間，存在一個「J型曲線」。（圖擷取自一分鐘健身教室）

那麼，為什麼運動能幫助食慾控制呢？王思恒指出，運動能改善體內荷爾蒙，常運動的人進食後的胰島素濃度較低，GLP-1濃度會增加，而GLP-1是控制食慾的重要荷爾蒙，也是熱門減重藥物「瘦瘦筆」的有效成分。

最後，王思恒表示，經常運動不僅能幫助燃燒熱量、維持健康，還能更好地控制食慾，能與好吃的食物保持健康的關係，不會總是一不小心就失控。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法