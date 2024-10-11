限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》有運動的人反而吃得少？ 研究：增加「這種荷爾蒙」
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕運動完會覺得肚子餓，還是不太想吃東西？恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」引述研究內容指出，經常運動和不太運動的人在食慾控制上有很大的差別。他表示，常運動的人進食後的胰島素濃度較低，GLP-1濃度增加，GLP-1即為控制食慾的重要荷爾蒙。
王思恒進一步介紹何謂「食慾控制」，食慾控制是指身體如何感知「餓了」或「飽了」，並根據這些感覺來調整進食量。這一過程涉及許多因素，比如荷爾蒙（像是瘦素和胰島素），以及你的大腦如何回應這些信號。
請繼續往下閱讀...
王思恒說，經常運動的人在吃了高熱量的食物後，更容易「察覺到自己吃了多少」，並且在之後的進食中會「自動減少攝取」，避免吃過多。也就是說，當你吃了很多食物時，身體會告訴你「我吃夠了」，並讓你逐漸減少進食量。
王思恒引述研究發現，身體活動水平與能量攝取之間存在一個「J型曲線」的關係。適度的身體活動者食慾最低，極低或極大量的活動都會讓你容易多吃，只不過大量的活動者多吃是為了補充額外消耗的熱量，極少運動者則不是。
那麼，為什麼運動能幫助食慾控制呢？王思恒指出，運動能改善體內荷爾蒙，常運動的人進食後的胰島素濃度較低，GLP-1濃度會增加，而GLP-1是控制食慾的重要荷爾蒙，也是熱門減重藥物「瘦瘦筆」的有效成分。
最後，王思恒表示，經常運動不僅能幫助燃燒熱量、維持健康，還能更好地控制食慾，能與好吃的食物保持健康的關係，不會總是一不小心就失控。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應