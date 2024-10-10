健康網》連續血糖監控好簡單？ 醫拿香蕉實測結果竟不同

醫師指出，胰臟開機與否、和什麼食物一起吃、有沒有運動等，都會影響血糖變化；圖為情境照。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕連續血糖機能時時刻刻監測血糖變化，不過同樣的食物，在不同情境下，血糖會呈現不同變化，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼分享他的實測，在早上胰臟還沒開機時，香蕉讓血糖暴衝，但在胰臟開機後，晚上吃香蕉時，血糖就很穩定。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文指出，想要科學化測量血糖不是裝上連續血糖機就可以，胰臟開機與否、和什麼食物一起吃、有沒有運動等，都會影響血糖變化。最好的測試時機為早上空腹，第一手完全不受干擾的血糖變化。其他時間測試的干擾因素太多，也許也可以做參考，精準度會有疑慮。

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蔡明劼舉例，如要測試白飯，就不應該跟菜或肉一起吃，因為先吃菜肉再吃飯、跟先吃飯再吃菜肉，血糖的起伏會完全不一樣（前者穩定很多）。過去都有研究證明，也有醫師做過測試拍成影片。運動跟沒運動測出來的血糖也會差很多，如果他在重訓之後吃東西，不管吃多少碳水，血糖都起伏很小，實測沒什麼意義。

蔡明劼說，要精準測試出食物對血糖的影響得在「早上第一餐」，一天只有一次機會。不過有糖化血色素較高的網友留言，至少能透過血糖變化知道自己能吃什麼；蔡明劼則回應，立即性的血糖數據讓人有所警惕，不是壞事情，但長遠來看，良好的飲食內容以及運動習慣更重要，也不必每天盯著血糖機。

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