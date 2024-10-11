健康網》「無限豆腐」營養戰！百頁超胖 「它」鈣質最高

楊哲雄說，凍豆腐是由板豆腐經冷凍的產物，所以水分較少，同重量下營養也相對較高；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信《黑白大廚》的忠實觀眾，一定有看「無限豆腐車輪戰」吧！但你知道豆腐的營養差異嗎？好食課營養師Oliver楊哲雄在臉書粉專「好食課」發文分享，在同樣都是100克來看，熱量最高的是百頁豆腐；百頁豆腐跟凍豆腐，蛋白質都一樣很高；而凍豆腐則是鈣質最高的。另外，嫩豆腐、板豆腐、凍豆腐都從豆漿來；百頁則是從大豆蛋白而來。

加工製程差異

●百頁豆腐 是由大豆蛋白、沙拉油、澱粉、品質改良劑、粘稠劑等原料混合後，待凝固成型。

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●凍豆腐 將板豆腐放入冷凍庫中製成。

●板豆腐 將豆漿加入硫酸鈣，或鹽滷後，待開始凝固，就倒入模具後壓製，將水份壓出。

●嫩豆腐 將豆漿加入葡萄糖酸內酯後，注入豆腐盒中凝固，不經過壓製，因此保水度較高。

營養師說，嫩豆腐是豆漿加入葡萄糖酸內酯後，注入豆腐盒中凝固，不經過壓製，因此保水度較高；示意圖。（圖取自photoAC）

3營養比一比

下列4種豆腐，以同樣為100克來看。

熱量：百頁豆腐>凍豆腐>板豆腐>嫩豆腐。

蛋白質：百頁豆腐=凍豆腐>板豆腐>嫩豆腐。

鈣質：凍豆腐>板豆腐>百頁豆腐>嫩豆腐。

楊哲雄說，其實營養素的差異，一大部份與水分含量有關。所以同重量下，嫩豆腐熱量低、蛋白質少；而凍豆腐是由板豆腐經冷凍的產物，所以水分較少，同重量下營養也相對較高。不然以同樣一塊板豆腐，去冷凍製成一塊凍豆腐來說，這3項營養是相同的！

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