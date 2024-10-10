健康網》防生活中的毒 醫列7招 沐浴乳竟上榜

醫師建議，多吃十字花科蔬菜，例如花椰菜、大小白菜等，可以減少口腔癌、食道癌、大腸癌、乳癌等機率。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕生活中毒物無所不在。科博特診所院長劉博仁在其臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，毒素對於身體有這麽多壞處，分享要防毒保命7招，包括：戒菸限酒少吃成藥、多喝水、多食用十字花科蔬菜、適度運動以及流汗、充足睡眠、控制三高疾病以及減糖飲食，以及減少接觸污染來源，如少用沐浴乳洗澡及少用塑膠袋裝盛熱食。

●戒菸限酒少吃成藥：菸酒無疑增加身體毒素負擔，而愛吃成藥或者是來路不明補品等，更可能傷肝傷腎，反而破壞排毒器官的正常運作。

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●養成多喝水的習慣：喝水，尤其喝足量好水，不但促進新陳代謝，也可以將身體內代謝的不好物質藉由尿液排出去，減少毒物與身體細胞接觸時間，自然可以減少腫瘤的發生。成年人請至少每日喝水2000c.c.，並減少喝瓶裝水，以免喝進塑化微粒，適得其反。

●減少接觸污染來源：例如少用塑膠袋裝盛熱食，少用沐浴乳洗澡，化妝保養品也不要過度使用，奇怪的香精、或是空氣芳香劑少用，少食加工食品以及大型魚，吃中藥或是保健食品請諮詢專業人員，儘量不用殺蟲劑，防曬請用物理性防曬用品，少吃罐頭食物，手摸過熱感應紙或是黏土玩具後一定要洗手，裝潢家具要用環保無污染材質，家中放置空氣清淨機，外出注意空氣品質app的即時資訊，有污染的話請務必戴上口罩。

●多食用十字花科蔬菜：多吃十字花科蔬菜，例如花椰菜、大小白菜、青江菜、、芥蘭、油菜、球芽甘藍、芝麻葉、羽衣甘藍等，可以減少口腔癌、食道癌、大腸癌、乳癌等機率。因為這裡頭含有蘿蔔硫素以及異硫氰酸鹽這類植化素，會經過胃酸的催化，產生吲哚等化合物，可以促進肝臟解毒酵素活性，代謝掉環境荷爾蒙等毒素。但是蔬菜本身可能有農藥殘留問題，所以蔬果清洗千萬不能馬虎。其餘包括大蒜、薑黃、酪梨、蘆筍、蘋果、柑橘類水果、芭樂、綠茶、甜菜根等都因為不同的營養素而有協助排毒的效果。

醫師提醒，減少接觸污染來源：例如少用塑膠袋裝盛熱食，少用沐浴乳洗澡，少用奇怪的香精、或是空氣芳香劑；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●適度運動以及流汗：流汗有助於毒素排除，研究顯示流汗的汗液當中可以偵測到微量重金屬，運動就是流汗的催化劑，運動流汗搭配喝水就是很好的排毒過程。有人不容易出汗，可以用泡澡或是泡腳的方式來發汗，也是不錯的方法，但如果是運動出汗會比桑拿發汗可以排出較多的鎳、砷、鉛、銅等重金屬。

●充足睡眠：充份的睡眠可以促進肝臟修復，讓肝臟解毒效率更好，睡眠也可以促進大腦廢棄物質的排除，降低大腦損傷以及認知功能退化。

●控制三高疾病以及減糖飲食：高血壓、糖尿病、高血脂會影響腎臟腎絲球過濾率功能，降低腎臟排毒機制。血糖以及血脂肪過高也會影響肝功能，導致肝臟解毒力下降。當有脂肪肝時，限制糖分攝取可以減少肝臟脂肪堆積，利於肝臟解毒。

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