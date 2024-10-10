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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新北本土登革熱+1 累計65例感染範圍未擴大

2024/10/10 16:28

新北市新增1例本土登革熱病例，防疫人員清除感染源。（新北市衛生局提供）

新北市新增1例本土登革熱病例，防疫人員清除感染源。（新北市衛生局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新增1例本土登革熱病例，為新店區65歲女性，她於10月6日出現發燒、關節骨頭痛、噁心、嘔吐等疑似症狀，就醫通報後確診，目前症狀緩解。新北市衛生局研判與目前高風險區域有關，感染範圍未擴大。截至10月9日新北累計65例病例。

市府衛生局長陳潤秋指出，新北自9月23日出現本土登革熱病例後，研判病例感染仍與目前高風險區域有關，包括中和景新公園、三介廟、新店天山公園及周邊山區等將管制至11月6日，提醒民眾不可進入管制區，如擅闖將依傳染病防治法最高處新台幣30萬元罰鍰。

她強調，登革熱疫情趨緩，但民眾仍不可掉以輕心，尤其颱風後，近期氣溫適合病媒蚊生長，須持續落實「巡、倒、清、刷」並做好防蚊措施，與政府共同合作阻斷登革熱。

陳潤秋提醒，民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，務必儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史；亦請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷即時通報，及時介入降低社區傳播風險。

新北市新增1例本土登革熱病例，防疫人員在熱區進行消毒。（新北市衛生局提供）

新北市新增1例本土登革熱病例，防疫人員在熱區進行消毒。（新北市衛生局提供）

防疫人員做好防蚊措施，避免蚊子帶來病害。（新北市衛生局提供）

防疫人員做好防蚊措施，避免蚊子帶來病害。（新北市衛生局提供）

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