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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》色胺酸3功效好眠又快樂 花豆、小魚乾上榜

2024/10/11 19:02

營養師表示，生活壓力大、易失眠、淺眠、容易緊張的人，更要適時的在飲食中 加入富含色胺酸的食材，如花豆、小魚乾等；圖為情境照。（圖取自photoAC）

營養師表示，生活壓力大、易失眠、淺眠、容易緊張的人，更要適時的在飲食中 加入富含色胺酸的食材，如花豆、小魚乾等；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕睡覺前腦袋開派對，導致睡不好又影響精神，早上昏沉很難受，對吧？營養師高敏敏表示，色胺酸是人體必需胺基酸，且只能透過飲食攝取，分享色胺酸食物含量前3名為花豆、小魚乾、黃豆，分享3功效，包括：改善睡眠品質、幫助心情愉悅、提升精神。

營養師高敏敏於臉書粉專「高敏敏 營養師」發文分享，色胺酸不僅是人體必需胺基酸的一種，也因為人體無法自行合成，所以需要由食物當中攝取，特別是生活壓力大、易失眠、淺眠、容易緊張的人，更要適時的在飲食中 加入富含色胺酸的食材。

高敏敏分享，色胺酸食物含量排行（以上為每100g之色胺酸含量），前3名為花豆659mg、小魚乾540mg、黃豆532mg。

色胺酸食物含量排行。（高敏敏提供）

色胺酸食物含量排行。（高敏敏提供）

色胺酸3功效

●改善睡眠品質：色胺酸是合成褪黑激素的重要物質，而褪黑激素就是幫助調節睡眠、維持正常作息的關鍵。

●幫助心情愉悅：色胺酸同時也是合成血清素的關鍵物質，血清素有調節情緒、改善壓力的功能。

●提升精神：有充足睡眠與好心情，自然就會精神滿滿，也可以讓情緒穩定，幫助白天工作更有效率。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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