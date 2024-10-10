童醫院好熱鬧！上午迎女嬰 預計8名雙十節龍寶寶陸續誕生

童綜合醫院2024第一位雙十寶寶，由周郁晴媽媽自然產下，陳緒鵬醫師（右一）代表送禮祝福。（童綜合醫院提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕今（10）日雙十節，童綜合醫院有8名龍年雙十節寶寶先後誕生，今（10）日早上6點17分誕生了2024年院內首位雙十節寶寶。27歲的周郁晴產婦昨天陣痛到院待產，直到今天早上才在童綜合醫院婦產部陳緒鵬醫師接生下，以自然產方式生下一名漂亮的小公主，體重為3210公克，原本預產期是10月9日，這是第一胎，新手爸媽展現欣喜之情，讓一旁的大家都感受到他們的快樂。

童綜合醫院婦產部醫師陳緒鵬也代表醫院送上雙十寶寶專屬的嬰兒包巾禮盒、醫院專屬紀念品，祝福與國家生日同一天的孩子，未來健康平安成長。

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周郁晴表示，雖然待產了一天左右才生下孩子，但看到女兒並親手抱抱她時特別感動；孩子的爸爸翁沛倫說，沒預料到會有雙十寶寶，真的很特別，當爸爸後覺得責任更重大，會好好守護家人。

緊接著7點23分誕生第二位雙十寶寶，也在陳續鵬的接生下，由24歲黃姓產婦自然產生下一名重達3222公克的小壯丁；第三位寶寶則是9點10分在魏添勇醫師的接生下，由33歲紀姓產婦剖腹產生下一名3014公克的女寶寶；9點43分由21歲張姓產婦自然產下3404公克的女寶寶，這名第四位雙十寶寶也是由魏添勇醫師接生；10點57分再度誕生第五名雙十寶寶，魏添勇醫師接生下，由30歲陳姓產婦剖腹產生下3144公克男寶寶。

童綜合醫院今天上午誕生了5名雙十寶寶，但仍有1名剖腹產、2名自然產孕婦待產中，童醫院預計將誕生8名雙十寶寶，不僅讓童醫院熱鬧又生氣蓬勃，更為社會注入更多新生命與新希望。

童綜合醫院雙十節喜迎8名嬰兒。（童綜合醫院提供）

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