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健康 > 心理精神

健康網》訊息太多下不了班！數位工作者憂錯過重大訊息 傷心理健康

2024/10/12 18:56

隨著科技蓬勃發展，若是投入遠距工作或數位工作，要小心多項心理健康風險。（圖取自freepik）

隨著科技蓬勃發展，若是投入遠距工作或數位工作，要小心多項心理健康風險。（圖取自freepik）

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上班族最盼彈性工時！ 調查：逾9成支持心理假、親職假

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在疫情後，遠距工作成為不少人嚮往的工作型態；與數位科技相關的工作型態也隨著AI的發展，持續增加。但英國有研究提醒工作者與管理者，若想投入遠距工作與數位工作，需要注意心理健康。

外媒《Insight》報導，英國諾丁漢大學在期刊《SAGE Open》刊登一項研究，指出遠距工作經常被忽略的巨大缺點：錯失恐懼。研究指出，遠距工作者很可能面臨幾種心理健康風險，其中「錯失恐懼症」（FOMO）被定位為錯過某見更新資訊產生焦慮感，對於身心健康的負面影響甚鉅。

資訊過多 釀疲勞轟炸

研究中最引人注意的，是資訊過多對於當事人的不良影響：一個人收到超過自己能力範圍外的資訊轟炸。這是數位化的工作場域中常見的狀況，需要同時管理電子郵件、訊息甚至社群網站等數位平台。

研究發現，資訊超載將影響受試者壓力，引發巨大的負面影響，特別是疲倦。而那些不知所措的人將會承受更大，更艱辛的壓力。過去研究也提到，資訊過多將損害認知、降低生產力，帶來更多的疲勞感。

研究建議管理者，應優化資訊管理，包含簡化溝通管道、減少員工操作的平台數量，只要確保重要訊息能收到就好。

不斷要求即時回應 引發錯失恐懼

而FOMO是另一項重要議題。錯失恐懼（FOMO,Fear of Missing Out）指一個人憂心錯過而感到焦慮。研究發現，FOMO為員工心理健康的風險因子，程度較高的員工承受更巨大的壓力。正因新世代工作性質須不斷聯繫與回應，這特別令人憂心。

研究建議為了降低FOMO感，應審視一個人可能會接收的資訊量。例如員工是否有必要隨時檢查訊息，或看信箱？簡化訊息並劃清溝通界線，將可減少FOMO感，提升同事的福祉。

「狀況外」的員工 心理健康也需關注

有趣的是，資訊過少也會影響心理狀態。若員工未被納入溝通管道，對於組織現狀不瞭解，被迫「狀況外」，也會感到不知所措。這會導致孤立、沮喪感，無法認真工作。研究建議進一步研究資訊過少的心理影響，以及如何協助當事人融入團隊。

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