上班族最盼彈性工時！ 調查：逾9成支持心理假、親職假

國教盟與台灣心理健康聯盟合作發起「職場心理健康」問卷調查，結果顯示，約7成6填答者認為「工作壓力對心理健康造成負面影響」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者黃宜靜／台北報導〕每年10月10日為「世界心理健康日」，國教行動聯盟（國教盟）與台灣心理健康聯盟發起「職場心理健康」問卷調查，約7成6填答者認為「工作壓力對心理健康造成負面影響」、近95％支持「彈性工時」、93％支持政府推動「職場心理健康假」、近90.7％支持「給予家長每月8小時親職假」，顯示出3者能降低職場工作壓力，呼籲政府，強化相關政策，維護國人心理健康。

台灣心理健康聯盟召集人張玨透過影片表示，響應2024年世界心理健康日主題「職場心理健康」，國教盟與台灣心理健康聯盟，參考美國心理健康協會「優先考慮職場與家庭的心理健康：壓力管理與政府資源需求」問卷，於2024年9月22至29日間進行「台灣職場心理健康」問卷調查，收集1,368份有效問卷。

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國教盟常務理事張文昌說明，調查顯示工作壓力會影響睡眠、人際，甚至為了紓壓產生不健康行為。（記者黃宜靜攝）

國人承受之心理壓力 與日韓相當

國教盟常務理事張文昌說明，此次調查結果顯示，高達7成6（75.7％）填答者認為「工作壓力對心理健康造成負面影響（如憂鬱或焦慮）」，正好呼應近日公布的「2023亞洲心理健康指數」的報告，高達87％台灣員工承受中高度心理健康風險，程度相當於日、韓、香港、馬來西亞，甚至高於其他亞洲國家，造成員工敬業度降低、經常請假以及流動率提升，進而導致生產力下降。

工作壓力影響睡眠、人際

張文昌指出，調查也顯示，高達84.4％填答者同意「工作壓力影響其睡眠」、77.3％同意「工作壓力影響其與朋友、家人或同事關係」、24.9％同意「因工作壓力造成缺勤」、31.9％同意「因為工作壓力從事不健康的行為」（如過度飲酒），凸顯職場工作壓力對國人心理健康已造成重大威脅。

張文昌表示，透過問卷調查，顯示國人對於政府強化職場心理健康政策的殷切期盼，並將其歸納出3大訴求，包括：高達94.6％支持「彈性工時」；高達93％填答者支持「政府推動『職場心理健康假』來幫助員工處理心理壓力」；90.7％支持「給予家長每月8小時親職假」。

國教盟理事長王瀚陽建議，衛福部將親職假納入心理韌性計畫中的一環，加速跨部會溝通。（記者黃宜靜攝）

國教盟：盼親職假納入心理韌性計畫

針對親職假，張文昌指出，當孩子學校有活動、與老師面談等家長需要出席的活動，只要老師可以給予證明，讓家長得以優先照顧孩子，進而改善職場心理健康，無須在工作間煩惱孩子問題。國教盟理事長王瀚陽表示，雖親職假已提倡多時，但有跨部會溝通困難，建議衛福部將親職假納入心理韌性計畫中的一環，加速跨部會溝通。

王瀚陽呼籲政府增加經費，加強相關政策推動，尤其優先推動「彈性工時」、「職場心理健康假」、「親職假」，為勞動者提供更多支持，促進心理健康和工作生活平衡。

國教盟呼籲，政府推動「彈性工時」、「職場心理健康假」、「親職假」，為勞動者提供更多支持，促進心理健康和工作生活平衡。（記者黃宜靜攝）

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