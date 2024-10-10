健康網》起床第一件事別滑手機 這樣開啟美好一天

專家建議起床第一件事別滑手機，關注身邊的人們。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人經常分享手機與社群APP對心理健康之危害，有專家建議早上起床不要先滑手機看社群APP，等到出門、進公司再滑最好，可維持心理健康。

外媒《CNN》報導，記者瑪德琳分享，有很長一段時間，她經常帶著恐懼感醒來；直到某日她未在醒來後看手機，並且專注於遛狗。持續不在起床後特定時間看手機，使她的恐懼感消失了。

請繼續往下閱讀...

媒體心理學研究中心主任潘蜜拉（Pamela Rutledge）建議，大家起床後第一件事是滑手機，但這樣不好。參與現實世界並認為自己有權做決定，可以產生大的影響。同時，準備好以積極情緒開啟新的一天，可增強適應力、生產力，嘗試新事物的態度更加開放。

當然潘蜜拉坦承，要整天不用手機很困難；然只要微調，包含早上不要先開手機，做點別的事情，則更加簡單。

英國「Be Device Wise」計畫的心理學家夏綠蒂（Charlotte Armitage）認為，手機發出的藍光使皮質醇被釋放出來，加深焦慮感；同時手機的內容很可能讓自己不知所措。另外，壞消息與大量資訊湧入，腦部處理訊息能力將被嚴重消耗，自己需消耗大量精力來處理。「你不該一醒來就立即消耗資源。」且被負面內容吸引，「還沒開始適應這一天時，會讓自己的心情變得消極。早上花太多時間上網，更可能導致自己昏昏欲睡。」

潘蜜拉提醒，若只是查看天氣或時間，則不會有影響；影響最大的是社群媒體、電子郵件以及新聞，因為只要一開起來，無可避免地會「一直看下去」。另外，夏綠蒂建議，睡前將手機調為飛行模式，直到進公司時才開啟。「早上關注周圍的現實關係，而非網路，可以讓你在處理日常事務時更加平靜。最重要的是，應多關注家人、伴侶、孩子與朋友等身邊的人。」

最後，潘蜜拉提醒大家：「盡可能避免用『滑手機』開始新的一天。」同時多嘗試減少用手機的時間，像是不將社群APP放在桌面上，增加開APP的難度。另外，睡前一小時不滑手機也很重要。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法