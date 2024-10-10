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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

雙十龍寶報到！上午7新生兒報到 試管雙胞胎搶看國慶煙火

2024/10/10 12:48

今天雙十國慶日適逢龍年，台中茂盛醫院今天生氣蓬勃，誕生7名國慶寶寶，醫院為他們別上紅色龍年刺繡圍兜，床邊插上國旗慶祝。（茂盛醫院提供）

今天雙十國慶日適逢龍年，台中茂盛醫院今天生氣蓬勃，誕生7名國慶寶寶，醫院為他們別上紅色龍年刺繡圍兜，床邊插上國旗慶祝。（茂盛醫院提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天雙十國慶日適逢龍年，台中茂盛醫院今天生氣蓬勃，一個上午就誕生7名國慶寶寶，其中一對是試管雙胞胎男寶，比原定剖腹日提早出生，讓阿嬤笑得閤不攏嘴說「雙胞胎慶雙十國慶，急著出來看國慶煙火！」另名自然產女寶寶則是比預產期晚2天出生，搶著當國慶寶寶，醫院也為他們別上大紅喜慶的龍年刺繡圍兜，並在床邊插上國旗慶祝。

今天茂盛醫院最早誕生的國慶寶是凌晨2點18分出生的小龍女，體重達4320公克，是家中的第一胎，陳小姐說，夫妻倆都在光輝十月出生，女兒原來預產期是10月8日，沒想到自己挑時間在雙十節出生，十分驚喜。

試管雙胞胎男寶，比原定剖腹日提早出生，讓阿嬤笑得閤不攏嘴說「雙胞胎慶雙十國慶，急著出來看國慶煙火！」（記者蔡淑媛攝）

試管雙胞胎男寶，比原定剖腹日提早出生，讓阿嬤笑得閤不攏嘴說「雙胞胎慶雙十國慶，急著出來看國慶煙火！」（記者蔡淑媛攝）

雙十國慶雙胞胎男寶寶的媽媽阮小姐是48歲超高齡產婦，2年前因高齡且輸卵管阻塞，婚後2年未懷孕，到茂盛醫院由醫師李俊逸做試管嬰兒療程成功受孕，比原定剖腹日早2星期出現產兆，由醫師廖敬慈接生，今天上午9點剖產分別生下2100、2180公克的健康雙胞胎。

茂盛醫院今天上午迎來7名龍年國慶寶寶，下午還有4名自然產的孕婦待產中，生氣蓬勃，醫院為國慶寶寶穿搭上喜氣洋洋的紅色龍年圍兜，將嬰兒室佈置小國旗，護理師忙著幫龍寶寶洗澡、餵奶、換尿布，相當忙碌、喜氣洋洋。

自然產女寶寶則是比預產期晚2天出生，搶著當國慶寶寶，新手爸媽開心迎接長女。（記者蔡淑媛攝）

自然產女寶寶則是比預產期晚2天出生，搶著當國慶寶寶，新手爸媽開心迎接長女。（記者蔡淑媛攝）

總統府資政、不孕症權威李茂盛婦產科醫師指出，龍年出生率一般會增加1、2成，但今年龍年生子效應未發生，國內新生兒出生數比往年僅持平，甚至可能降低，比起38年前的龍年出生42萬個龍寶寶，今年可能只有13.2萬到13.5萬人，跟12年前的龍年相比，出生人數預估大減7成，如果生育率未改善，可能5年內新生兒人數會掉到12.5萬人。

李茂盛也說，以前龍年讓婦產科醫師忙著接生到沒時間吃飯，全國一年接生30、40萬個龍寶，但現在年輕人生子意願低，除了房價高漲，會想要先有房子，再有孩子，因為在育兒、教育費用高，政府如果如無有效催生政策，生育率還會再往下掉。

自然產女寶寶則是比預產期晚2天出生，搶著當國慶寶寶，新手爸媽開心迎接長女。（茂盛醫院提供）

自然產女寶寶則是比預產期晚2天出生，搶著當國慶寶寶，新手爸媽開心迎接長女。（茂盛醫院提供）

台中茂盛醫院今天上午誕生7名國慶寶寶，醫院為他們別上紅色龍年刺繡圍兜，床邊插上國旗慶祝。（茂盛醫院提供）

台中茂盛醫院今天上午誕生7名國慶寶寶，醫院為他們別上紅色龍年刺繡圍兜，床邊插上國旗慶祝。（茂盛醫院提供）

試管雙胞胎男寶當雙十國慶寶寶，比原定剖腹日提早出生。（茂盛醫院提供）

試管雙胞胎男寶當雙十國慶寶寶，比原定剖腹日提早出生。（茂盛醫院提供）

試管雙胞胎男寶當雙十國慶寶寶，比原定剖腹日提早出生。（茂盛醫院提供）

試管雙胞胎男寶當雙十國慶寶寶，比原定剖腹日提早出生。（茂盛醫院提供）

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