健康網》發炎原因「鼻」一比！ 中醫：過敏性者少吃竹筍

周欣儀提醒，過敏性鼻炎避免過食生冷魚蝦、海鮮，以及涼性水果蔬菜，如哈密瓜、白蘿蔔、竹筍、生菜等；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋冬時節鼻過敏好困擾，你知道鼻竇炎和過敏性鼻炎的區別嗎？臻觀 / 澄觀中醫診所中醫師周欣儀在臉書專頁「臻觀 / 澄觀中醫診所」發文分享兩者差異，鼻竇炎多為細菌、病毒感染，易有黃綠色膿鼻涕；而過敏性鼻炎的過敏原為塵蹣、花粉等，會有水狀鼻涕。過敏性鼻炎者避免吃生冷食物，及哈密瓜、白蘿蔔、竹筍等涼性蔬果。

鼻竇炎

周欣儀指出，鼻竇炎是鼻腔內膜發炎，當鼻腔受到外來物，如細菌、病毒、黴菌等刺激時，鼻黏膜腫脹造成鼻腔開口阻塞，無法順利將鼻內分泌物排出，進而引發鼻腔感染與發炎，通常會伴隨黃綠色膿鼻涕、臉頰或前額脹痛、嗅覺障礙。

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過敏性鼻炎

周欣儀表示，空氣中的過敏原，隨著呼吸進入鼻腔，使鼻腔黏膜產生一連串，複雜的發炎反應。像是打噴嚏、鼻塞、流鼻涕、喉嚨癢、眼睛癢等不適的症狀，常見於季節交替、溫差變化大的時候。

她說，過敏原種類可分為，季節性及經年性過敏性鼻炎，造成季節性過敏原如花粉、黴菌孢子等；而經年性過敏原多位在室內環境，包括塵蹣、黴菌、動物皮毛、棉絮、異常的氣味，如香水、化學物質等。

飲食注意

周欣儀提醒，過敏性鼻炎避免過食生冷魚蝦、海鮮，以及涼性水果蔬菜，如哈密瓜、西瓜、水梨、白蘿蔔、竹筍、生菜等。建議多食用平性食物如蓮藕、白木耳、百合、菠菜、玉米。

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