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健康 > 名人健康事

健康網》日本上皇后跌倒骨折 消防廳給年長者居家叮嚀

2024/10/10 12:00

日本上皇后美智子（中）近期驚傳在家中跌倒，導致右大腿骨折，引發高齡者跌倒受傷之關注。（AP）

日本上皇后美智子（中）近期驚傳在家中跌倒，導致右大腿骨折，引發高齡者跌倒受傷之關注。（AP）

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健康網》89歲日本上皇后跌倒右腿骨折 居家防跌5要點

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日，高齡89歲的日本上皇后美智子傳出在居所跌倒，釀成右大腿骨折。此事在日本被熱烈關注，不少年長者也憂心在住處跌倒時，未能獲得第一時間的協助。同時據日本消防單位統計，2023年因跌倒送醫的長者多達6.7萬人；消防廳同時提出3點建議，呼籲年長者多注意日常小細節，預防跌倒。

據報導，高齡89歲的日本上皇后美智子近日傳出於位在東京都港區的「仙洞御所」跌倒，右大腿骨折。在8日上午宣布順利完成手術，並且靜養中。

日媒《FNN》報導，在2023年一整年，跌倒而送醫的年長者多達6.7萬人，而這些人多是在家中跌倒，佔了60%。記者訪問到一位女性，談自己曾經跌倒骨折的母親：跌倒時的她年約60歲，在骨折前，她能夠在戶外健走一小時不喊累；然受傷後，即使走到100公尺外的超市購物都非常困難，生活品質驟降，女兒非常憂心。

對此，東京都消防廳提出3點建議：

首先，年長者需要穿上襪子或褲子的時候，不要單腳站立；應該坐著穿。

再者，從椅子或床上站起來時，要抓住附近的穩固物，慢慢站起來。

最後，盡量適度鍛鍊，增強體力；平時走路時提醒自己腳趾微微抬起。

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