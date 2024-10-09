健康網》三高慢性病憂青光眼 中醫：日常按摩5穴位護眼

中醫師建議，青光眼患者每天按揉眼周穴位：睛明穴、攢竹穴、瞳子髎、四白穴、絲竹空；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕青光眼是因眼球內壓力過高，進而壓迫視神經，導致血液循環不佳而使視神經受損的疾病。常見於高度近視、長期使用眼睛類固醇藥水、眼球受到外傷撞擊的人，或本身有長期慢性疾病，例如高血壓、高血脂、糖尿病，甚至自體免疫疾病的患者，中醫師彭溫雅建議，青光眼患者每天按揉眼周穴位：睛明穴、攢竹穴、瞳子髎、四白穴、絲竹空，可以達到疏通眼部經絡、宣泄眼部邪氣、調節眼部氣血的功用。

彭溫雅在臉書專頁「彭溫雅醫師」說明，眼球是一個封閉的結構，角膜之後、瞳孔及虹膜之前是前房；瞳孔及虹膜之後、晶狀體之前是後房。前房和後房之間充滿了流動的液體，我們稱之為「房水」，「房水」的成分類似血漿，呈弱鹼性，如果「房水」的流動受阻，無法排出，就會導致眼壓增加，進一步形成青光眼視神經病變。

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彭溫雅表示，青光眼在中醫稱為綠風內障、綠風、綠盲，指原發性隅角閉鎖性青光眼，「隅角」指房水排出的地方，可以把它想像為排房水的排水管，如果是因為先天眼睛結構問題，隅角容易阻塞，就稱為「原發性」隅角閉鎖性青光眼，俗稱「急性青光眼」，同時會有劇烈頭痛、頭暈、噁心嘔吐及視力模糊的症狀，嚴重的話還有可能會失明。

中醫師認為，青光眼與身體五臟皆有關聯。通常青光眼的患者也經常會有肝氣鬱結、性情急躁、壓力大等現象；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

彭溫雅說，中醫認為青光眼與身體五臟皆有關聯。通常青光眼的患者也經常會有肝氣鬱結、性情急躁、壓力大等現象，建議在飲食上可以多吃綠色護肝的食物，如：青花椰菜、大黃瓜、小黃瓜、菠菜、綠蘆筍、綠豆芽、毛豆等幫助疏肝理氣。

彭溫雅建議，青光眼患者每天按揉眼周5個穴位：睛明穴、攢竹穴、瞳子髎、四白穴、絲竹空，可以達到疏通眼部經絡、宣泄眼部邪氣、調節眼部氣血的作用；尤其是睛明穴，位於眼頭及鼻跟之間的凹處，也是目內眥稍上方凹陷處，睛明穴為足太陽膀胱經起穴，也是手太陽、足陽明、陰蹻、陽蹻五條經絡的交會穴，膀胱經之血由此穴交於眼睛，經常按摩此穴不僅可以調節眼部周圍神經、降溫除濁、交通陰陽，滋養明目，也是臨床上治療青光眼的要穴。

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