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健康 > 抗老養生 > 運動復健

「瑪利亞天使」邁入中老年 醫教改善骨鬆、關節退化

2024/10/09 17:01

李光申醫師教導患者媽媽如何幫孩子進行腳拉筋，舒緩腳後跟疼痛。（瑪利亞基金會提供）

李光申醫師教導患者媽媽如何幫孩子進行腳拉筋，舒緩腳後跟疼痛。（瑪利亞基金會提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕瑪利亞基金會成立36年，每年提供7000多個身心障礙者及其家庭相關服務，當年創辦人小兒科醫生莊宏達照護的瑪利亞天使，也慢慢從兒童邁入中老年，面對比一般人更早出現的骨質疏鬆問題，骨科醫師李光申提供照護人員專業衛教諮詢，希望讓身障者得到更專業的照護，同時也教導患者如何改善關節退化。

李光申到瑪利亞基金會愛心家園及霧峰園區進行衛教諮詢，其中霧峰園區120位服務對象，大多數為重度身心障礙者和腦性麻痺患者，他說，腦性麻痺患者與一般人相較，因為肢體缺乏運動，加上口腔和牙齒狀況不佳，營養吸收能力也較差，骨質疏鬆和肌少症會提早出現，因此以物理治療來保持運動，配合鈣質和維生素D的補充，來增加骨質密度以及肌肉力量。

李光申醫師表示，腦性麻痺患者，較一般人更早有骨質疏鬆問題，必需利用輔具運動增加肌肉力量。（瑪利亞基金會提供）

李光申醫師表示，腦性麻痺患者，較一般人更早有骨質疏鬆問題，必需利用輔具運動增加肌肉力量。（瑪利亞基金會提供）

愛心家園有許多關節退化和腿部骨骼變形的患者，李光申提醒如何減輕疼痛與護理技巧，同時教導服務對象利用繩子或毛巾作復健，增加肌肉力量，改善柔軟度和走路平衡度，也有患者嚴重腳後跟疼痛，教導患者家長運用腳拉筋，幫助孩子舒緩走路疼痛問題。

瑪利亞基金會研發輔具，並有專業輔具技師，李光申也教導部分患者如何善用輔具，改良生活品質，因為難得有骨科醫生前來諮詢，讓瑪利亞的治療師和護理師都能得到更多衛教資訊，未來李光申將加入義診團隊，為瑪利亞的身心障礙者服務。

李光申醫師教導服務對象利用繩子或毛巾作復健，增加肌肉力量，改善走路平衡度。（瑪利亞基金會提供）

李光申醫師教導服務對象利用繩子或毛巾作復健，增加肌肉力量，改善走路平衡度。（瑪利亞基金會提供）

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