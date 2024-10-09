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健康網》天氣轉涼「3訣竅」養生！ 中醫：泡腳按穴道
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕寒露後明顯感受到氣溫下降，在天氣轉換的時期，也要好好養生。翰醫堂中醫診所中醫團隊在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文整理3招寒露養生小訣竅，可食用百合、枸杞、南瓜、梨、銀耳，以及避免辛辣刺激的食物；泡腳順便按穴道，太溪穴、足三里穴；做太極拳、快走、爬山等運動。
調理肺氣吃法
中醫師指出，寒露節氣帶來口乾舌燥、過敏，和呼吸道等症狀。因此，寒露飲食注重在「潤肺生津」、「健脾益胃」防止秋燥，同時保健肺部，可食用百合、枸杞、南瓜、梨、銀耳，避免辛辣刺激的食物。
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可以怎麼做？
●泡腳
中醫師說，由於腳離心遠，血液供應較少、脂肪層薄、保溫性差，可以穿著舒適保暖的鞋襪，以免寒從足生。可以常用溫水泡腳，一天泡腳十分鐘，也可一邊按摩太溪穴和足三里穴。
太溪穴：在內踝尖上方的凹陷處。有滋陰補腎、益氣養血、緩解腰膝酸軟、頭暈目眩等功效。
足三里穴：位於外膝蓋骨下三寸，脛骨邊緣外一橫指處。有調補脾胃、改善消化不良、腹脹、增強免疫力等功效。
●運動
中醫師提到，秋季是養肺的時節，運動有益調理肺氣，不宜做過度激烈的運動。例如：太極拳、快走、爬山等，都適合作為秋天收斂心神、調補肺氣。
寒露習俗
登高賞秋：盡量可以往戶外走走，建立健康生活習慣，在大自然放鬆身心、欣賞秋景，減緩秋令肅殺之氣。
飲菊花茶：有退火、降火氣的功效，不過菊花性質偏涼，可以加入枸杞中和菊花的性涼。
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