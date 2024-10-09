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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

女性更年期半數有漏尿問題！ 專家：訓練、治療可改善

2024/10/09 13:55

國健署請專家分享日常生活中的健康「泌」碼，幫助女性改善漏尿問題。（國健署提供）

國健署請專家分享日常生活中的健康「泌」碼，幫助女性改善漏尿問題。（國健署提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕女性先天尿道短，漏尿問題比男性更常見，尤其「更年期」因為尿道黏膜萎縮，更易造成尿道炎及尿失禁，成為女性一大困擾。馬偕紀念醫院婦產部婦女泌尿科主任劉蕙瑄指出，超過一半的婦女在更年期會面臨尿失禁問題，然而僅有兩成患者會尋找醫師求助，只要打破迷思、尋求協助，漏尿問題可透過訓練及治療改善。

劉蕙瑄說，不少民眾會有「尿失禁是正常老化不可避免」的迷思，或是選擇「忍耐一下就好」而不願意就醫，其實更年期荷爾蒙改變、老化膀胱控制退化、肥胖骨盆底肌衰弱等，都會造成尿失禁，臨床通常會以棉墊來測驗漏尿嚴重程度，而只要透過肌肉訓練、尿道手術、藥物控制等治療，都有助於擺脫漏尿困擾。

劉蕙瑄提到，除了更年期，臨床也不乏年輕個案，像是曾有國中女生上課上到一半就漏尿、頻跑廁所被家人帶去收驚，也有電子廠員工要穿脫無塵衣太麻煩，常常不敢喝水、憋尿，進而造成膀胱過動症。建議女性朋友可以觀察平常內褲狀況，若一週內發生一至兩次內褲濕尿的狀況，就應該尋求婦女泌尿科。

國健署也分享日常生活中的健康「泌」碼，5招幫助女性改善漏尿：

1.控制體重、生活規律：體重過重會增加漏尿風險，建議在生活型態上調整，使身體質量指數（Body Mass Index, BMI）〔BMI=體重（公斤）÷身高2 （公尺2）〕在理想18.5至24之間。

2.骨盆底肌 肌力訓練：勤做「5 5 10口訣操」，先找個舒服的坐姿或站姿，慢慢收縮骨盆底肌肉，感覺像把肌群向上提起，每次收縮「5」秒鐘、再來放鬆「5」秒鐘、「10」遍當作1回合、每日3回效果好、不分時刻勤勞做，不滴不漏好自在。

3.適當飲水、定期排尿：應避免膀胱過度擴張及小便太少，建議每天的喝水量最好達到1,500-2,000毫升。養成定期排尿的習慣，喝水不宜過量，以免影響睡眠品質。

4.避免刺激性的食物：減少刺激性食物（如咖啡因、酒精）的攝取，以減少膀胱刺激。

5.保持清潔、避免感染：分泌物多時，請以溫水清洗，保持乾燥，若性行為前，將陰部清洗乾淨，避免細菌從肛門帶到陰道或尿道。

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