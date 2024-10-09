銀髮族登山健行必看！骨科醫籲注意5大原則

銀罰族登山要做好準備注意安全。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕近年越來越多民眾爬山健身，光田醫院骨科醫師嚴可倫今（9）日指出，在骨科門診中，經常遇到熱愛登山的叔叔阿姨們，儘管隨著年紀增長，骨骼和關節的狀況不如從前，但依舊希望希望保持運動的好習慣。呼籲銀髮族爬山要注意適當休息補水、裝備準備齊全、循序漸進為佳、不要單獨行動、留意身體狀況，才能避免受傷或發生意外。

嚴可倫表示，門診常遇到患者詢問到底關節退化的銀髮族可不可以運動或健行呢？答案是：當然可以！適當的運動不僅能保持關節靈活度，還能增強肌肉耐力不過，銀髮族的體力和耐力可能無法和年輕人相比，因此一定要更加注意安全！

請繼續往下閱讀...

●適當休息補水：長時間的健行很容易讓身體疲憊，在過程中也要適時安排休息時間，讓肌肉獲得恢復，同時減少心血管的負擔。此外，也要記得隨時補充水分或電解質飲料，避免因為流汗過多而導致脫水或中暑。

●裝備準備齊全：對銀髮族來說，合適的裝備能大幅減少運動中的風險！選擇一雙具有良好支撐性、抓地力強的登山鞋，可以有效降低滑倒的風險；而登山杖則能幫助維持平衡，減輕膝蓋與髖關節的壓力。此外，背包應該輕便且能分散重量，避免因過度負荷導致腰背受傷。

●循序漸進為佳：一開始絕對不要急著挑戰太艱難的路線，剛開始可以選擇坡度較小、路面較平坦的路線，讓身體慢慢適應運動強度，再逐步增加難度和距離。這樣循序漸進的方式，不僅能夠幫助鍛煉心肺功能，還能減少肌肉拉傷或關節過度使用的風險。

●不要單獨行動：單獨登山可能會有許多潛在危險，特別是在對路線不熟悉或體力消耗較大時。建議盡量結伴而行，這樣一旦發生任何突發狀況時，可以彼此互相照應、即時尋求求助，大大增加運動的安全性。

●留意身體狀況：在登山途中，應隨時留意自己的身體狀況，感到頭暈、心跳異常加快、膝蓋疼痛等不適時，應該立即休息或下山，避免勉強自己繼續前進。此外，登山前可以先與醫師確認自己的身體狀況，確保適合進行這類運動。

銀髮族登山注意事項。（嚴可倫提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法