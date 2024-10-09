台灣之光！ 彰基總院長入選全球Top 2％頂尖科學家

年僅55歲的彰基總院長陳穆寬，臨床醫學研究成就有成，其在口腔癌領域與耳鼻喉科學領域發表的200多篇國際論文，讓他在國際學術界受到肯定，更讓台灣醫學發光。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕美國史丹佛大學於上個月（9月）公布最新的「全球前2%頂尖科學家榜單（World’s Top 2% Scientists 2024）」，年僅55歲的彰化基督教醫院總院長陳穆寛入選「終身科學影響力」榜單，堪稱「台灣之光」更為128年院史寫下光輝的一頁。

該榜單涵蓋全球五大領域，共計22個主學科及174個子學科，依據學術貢獻、論文引用次數及學術影響力等指標，評選出全球頂尖2%的科學家，旨在表彰這些科學家的卓越成就與影響力，此次陳穆寛憑藉其在Oncology & Carcinogenesis（腫瘤學與癌症生成）及Otorhinolaryngology（耳鼻喉科學）領域的傑出研究表現成功入選。

請繼續往下閱讀...

全球Top 2%頂尖科學家榜單是學術界公認的重要指標之一，評選過程基於學者的論文數量、被引用次數、h-index及合作研究的影響力等綜合指標，篩選出影響力最大、研究成果最豐碩的科學家。榜單分為「終身科學影響力」與「年度科學影響力」兩部分，評估科學家在長期及近期的學術貢獻。此次入選，代表陳穆寬在口腔癌領域與耳鼻喉科學領域所發表的200多篇國際論文讓他在國際學術界受到高度認可。

身為彰基醫療體系的總院長，不僅刀法俐落、救人無數，也透過創新研究促進這些領域的進步，提升台灣醫學的國際影響力。他在41歲就榮升教育部部定教授，因其傑出的學術表現，曾經擔任台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長、台灣顱底外科醫學會理事長、台灣耳鼻喉暨頭頸外科醫學會理事長以及科技部學門召集人，此次更是獲得國際肯定。

彰基總院長陳穆寬醫治國內外病人無數，臨床經驗豐富，不僅刀法俐落，救人無數，在發表國際論文更是多到讓國際醫學界看到台灣的醫療水準與品質，相當了不起。（彰基提供）

彰基作為台灣的重要醫學中心，長期重視臨床與學術研究的結合。陳穆寬親自參與多項國際與國內前瞻性研究，推動醫療科技的創新與應用。他強調，醫學進步的基礎在於創新，並積極推動彰基採取醫療與學術並進的模式，彰基在他領導下，醫院臨床研究和國際合作不斷擴大，促進了更多跨領域的學術合作與成果轉譯，讓彰基蛻變成為一流的醫學中心。

針對此次入榜，身兼國立中興大學副校長、教授的陳穆寬表示：「能夠進入全球頂尖榜單，是對我過去研究工作的肯定。但更重要的是，這代表了彰基團隊在臨床與學術領域的領先地位，我們的目標不僅僅是追求個人學術成就，更希望透過研究，改善患者的治療選擇，為醫療發展做出貢獻。」

身為彰化、雲林、南投唯一的醫學中心，彰基結合學術研究與臨床創新治療的精神，推動醫學發展有成，美國捎來獲獎的喜訊，他高興的心情全寫在臉上並說，入選就是最實質的鼓勵，今後會倍加努力，讓台灣的醫療水準在國際醫學界發光發熱。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法