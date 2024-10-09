自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

台灣之光！ 彰基總院長入選全球Top 2％頂尖科學家

2024/10/09 10:05

年僅55歲的彰基總院長陳穆寬，臨床醫學研究成就有成，其在口腔癌領域與耳鼻喉科學領域發表的200多篇國際論文，讓他在國際學術界受到肯定，更讓台灣醫學發光。（彰基提供）

年僅55歲的彰基總院長陳穆寬，臨床醫學研究成就有成，其在口腔癌領域與耳鼻喉科學領域發表的200多篇國際論文，讓他在國際學術界受到肯定，更讓台灣醫學發光。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕美國史丹佛大學於上個月（9月）公布最新的「全球前2%頂尖科學家榜單（World’s Top 2% Scientists 2024）」，年僅55歲的彰化基督教醫院總院長陳穆寛入選「終身科學影響力」榜單，堪稱「台灣之光」更為128年院史寫下光輝的一頁。

該榜單涵蓋全球五大領域，共計22個主學科及174個子學科，依據學術貢獻、論文引用次數及學術影響力等指標，評選出全球頂尖2%的科學家，旨在表彰這些科學家的卓越成就與影響力，此次陳穆寛憑藉其在Oncology & Carcinogenesis（腫瘤學與癌症生成）及Otorhinolaryngology（耳鼻喉科學）領域的傑出研究表現成功入選。

全球Top 2%頂尖科學家榜單是學術界公認的重要指標之一，評選過程基於學者的論文數量、被引用次數、h-index及合作研究的影響力等綜合指標，篩選出影響力最大、研究成果最豐碩的科學家。榜單分為「終身科學影響力」與「年度科學影響力」兩部分，評估科學家在長期及近期的學術貢獻。此次入選，代表陳穆寬在口腔癌領域與耳鼻喉科學領域所發表的200多篇國際論文讓他在國際學術界受到高度認可。

身為彰基醫療體系的總院長，不僅刀法俐落、救人無數，也透過創新研究促進這些領域的進步，提升台灣醫學的國際影響力。他在41歲就榮升教育部部定教授，因其傑出的學術表現，曾經擔任台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長、台灣顱底外科醫學會理事長、台灣耳鼻喉暨頭頸外科醫學會理事長以及科技部學門召集人，此次更是獲得國際肯定。

彰基總院長陳穆寬醫治國內外病人無數，臨床經驗豐富，不僅刀法俐落，救人無數，在發表國際論文更是多到讓國際醫學界看到台灣的醫療水準與品質，相當了不起。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬醫治國內外病人無數，臨床經驗豐富，不僅刀法俐落，救人無數，在發表國際論文更是多到讓國際醫學界看到台灣的醫療水準與品質，相當了不起。（彰基提供）

彰基作為台灣的重要醫學中心，長期重視臨床與學術研究的結合。陳穆寬親自參與多項國際與國內前瞻性研究，推動醫療科技的創新與應用。他強調，醫學進步的基礎在於創新，並積極推動彰基採取醫療與學術並進的模式，彰基在他領導下，醫院臨床研究和國際合作不斷擴大，促進了更多跨領域的學術合作與成果轉譯，讓彰基蛻變成為一流的醫學中心。

針對此次入榜，身兼國立中興大學副校長、教授的陳穆寬表示：「能夠進入全球頂尖榜單，是對我過去研究工作的肯定。但更重要的是，這代表了彰基團隊在臨床與學術領域的領先地位，我們的目標不僅僅是追求個人學術成就，更希望透過研究，改善患者的治療選擇，為醫療發展做出貢獻。」

身為彰化、雲林、南投唯一的醫學中心，彰基結合學術研究與臨床創新治療的精神，推動醫學發展有成，美國捎來獲獎的喜訊，他高興的心情全寫在臉上並說，入選就是最實質的鼓勵，今後會倍加努力，讓台灣的醫療水準在國際醫學界發光發熱。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中