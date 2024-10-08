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健康 > 心理精神

健康網》下雨心情差！ 10食物解憂 玉米、地瓜上榜

2024/10/08 19:12

營養師說，補充一些碳水化合物、維生素D食材，如南瓜、玉米、地瓜，或雞蛋、乾香菇、鮭魚等，可改善SAD症狀；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，補充一些碳水化合物、維生素D食材，如南瓜、玉米、地瓜，或雞蛋、乾香菇、鮭魚等，可改善SAD症狀；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼下雨會使人憂愁，飲食上要怎麼吃才能解憂？好食課營養師Titan林世航在臉書粉專「好食課」發文表示，這可能是季節性情感障礙，建議補充未精製雜糧碳水及維生素D食材，如南瓜、玉米、地瓜，或雞蛋、鮭魚、強化牛奶等10種食物，可改善症狀。

林世航指出，季節性情感障礙（Seasonal Affective Disorder，簡稱SAD），於100個人當中，大約就有1.5人有這樣的問題。主要是因為秋冬及雨季，陽光照射時間短，體內血清素含量下降，造成憂鬱、情緒不穩的問題。

SAD患者常見症狀

●情緒低落、不穩定，容易生氣或哭泣。

●對於碳水化合物，尤其是甜食需求大增，有暴飲暴食跡象，導致體重容易增加。

●常常感到疲倦、容易昏昏欲睡。

●遠離社交，減少出席社交場合的機會。

飲食建議

●補充碳水化合物

林世航說，可以多吃南瓜、糙米、玉米、地瓜、栗子等，全穀及未精製雜糧食材，促進血清素合成；建議減少精製糖的攝取，因為甜食容易使血糖波動起伏大，容易有情緒不穩的問題。

●維生素D食材

林世航表示，可吃雞蛋、乾香菇、鮭魚、鰻魚、強化牛奶等，高維生素D食材。研究發現缺乏日照，體內維生素D含量會降低，就容易有憂鬱傾向，而增加維生素D的攝取，有助於改善症狀！他建議，利用天氣好的時後，出門曬太陽、透透氣，舒緩身心壓力，也可增加體內維生素D合成。

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