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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

台南日本腦炎確診病例+1 新營區50多歲男性

2024/10/08 17:02

衛生局提醒，接種日本腦炎疫苗是最有效的預防方法，有感染之虞的成人建議經醫師評估建議自費接種。（台南市政府提供）

衛生局提醒，接種日本腦炎疫苗是最有效的預防方法，有感染之虞的成人建議經醫師評估建議自費接種。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市通報新增1例日本腦炎確定病例，個案為居住於新營區民權里50餘歲男性，為南市今（2024）年第3例，該案近期無國內外旅遊史，研判於工作地感染可能性較高，衛生局及相關單位已啟動調查評估，並請周遭豬舍懸掛誘蚊燈，另加強對鄰近民眾之衛教宣導。

衛生局說明，該確診個案為居住新營區民權里50餘歲男性，9月24日出現發燒症狀，10月1日因意識障礙住院治療並通報，10月7日經檢驗確診為日本腦炎，為南市今年第3例，該案近期無國內外旅遊史，平日活動地點皆以住家新營及鹽水區工作地為主，其工作地附近2公里範圍內有豬舍等高風險環境，研判於工作地感染之可能性較高。

台南市相關局處已立即啟動前往相關附近高風險場所調查評估，並請豬舍懸掛誘蚊燈，同時落實環境滅蚊及誘捕病媒蚊等相關防治措施，另加強對鄰近民眾之衛教宣導，以保障民眾健康。

衛生局長李翠鳳呼籲，接種日本腦炎疫苗是最有效的預防方法，提醒民眾應按時攜帶家中年滿15個月以上之幼兒至南市各區衛生所或合約院所接種疫苗；成人若居住或工作場所鄰近豬舍、其他動物畜舍、病媒蚊孳生地點、旅遊民眾或有感染之虞的成人，其未曾接種或接種史不明者，經醫師評估建議自費接種。

李翠鳳說，大部分的人感染日本腦炎後多無明顯症狀，少數會有發燒、頭痛、無菌性腦膜炎，嚴重者可能出現精神症狀（譫妄、意識不清）、腦神經功能損傷等，甚至昏迷或死亡，提醒民眾應儘量避免在黃昏及黎明時分等病媒蚊活動高峰期於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動；家中的門窗安裝紗門紗窗，並於睡覺時使用蚊帳；在戶外活動時應穿著淺色長袖衣褲，避免蚊子叮咬，或使用衛生福利部核可之防蚊藥劑。

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