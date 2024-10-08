肺炎黴漿菌無疫苗打又易有抗藥性 醫：落實兩事

郭綜合醫院感染科醫師黃千芳指肺炎黴漿菌沒有疫苗可打、又易有抗藥性，提醒民眾平日戴口罩、勤洗手可防範。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕34歲黃姓母親育有3小孩，分別是念小學、幼兒園及懷胎37週。因讀幼兒園的孩子有輕微呼吸道症狀，起初不以為意，後來黃婦咳嗽加劇，藥物療效不佳又發高燒掛急診。抽血檢測發現肺炎黴漿菌抗體IgM陽性，用Azithromax（巨環黴素）治療，後來雖退燒、但仍持續夜咳，到醫院感染科門診，醫師評估轉換孕婦可用的抗生素Clarithromycin、加上強力止咳藥，才日漸改善。

郭綜合醫院感染科醫師黃千芳指，黴漿菌家族是目前發現最小且能自行繁殖的病原體，其大小介於細菌與病毒之間，它是原核生物，不具細胞壁，一般常見的「對抗細菌細胞壁的抗生素」，對黴漿菌治療無效。

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黃千芳表示，肺炎黴漿菌感染1年4季皆有病例，好發於春夏之交及秋天，可感染各年齡層，以5~20歲為多。常見學校、軍隊、家庭群聚，多有感染兒童的接觸史，其傳染途徑為飛沫傳染、潛伏期約2~3週，常出現發燒、倦怠、頭痛、喉嚨痛、咽喉發炎；少數個案出現皮膚紅疹、肝指數異常等肺外症狀，感染後有10%併發肺炎、90%可自行痊癒，致死率約0.1%。

據各國統計顯示，肺炎黴漿菌對於巨環類抗生素（Macrolide）抗藥性日益嚴重，尤其在中國、日本、南韓等國抗藥性高達70-80%；台灣也有20~80%的抗藥性。黃醫師提醒，當一般肺炎抗生素治療效果差，尤其咳嗽明顯時，須提高警覺！請醫師評估、安排檢查，如：血清肺炎黴漿菌抗體檢測、胸部X光，並配合醫師指示用藥，確實用藥、完整治療療程，不濫用抗生素，減少抗藥性菌株產生！

黃千芳說，目前沒有疫苗可預防肺炎黴漿菌，且有機會再次感染，但只要我們日常生活落實戴口罩、勤洗手，可減少感染機會。

感染肺炎黴漿菌的病患，左下肺白影處（右圖）出現明顯肺炎症狀。（圖：郭綜合醫院提供）（記者王俊忠攝）

感染肺炎黴漿菌的病患，原本左下肺白影處明顯肺炎症狀，經治療後已好轉，門診追蹤。（圖：郭綜合醫院提供）（記者王俊忠攝）

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