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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

兒童占流感族群過半 最長可帶病毒達1個月

2024/10/08 15:20

邱政洵醫師（右）、沈靜芬醫師（左）提醒，出現流感症狀就應盡快就醫用藥。（記者林惠琴攝）

邱政洵醫師（右）、沈靜芬醫師（左）提醒，出現流感症狀就應盡快就醫用藥。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署預估今年秋冬流感疫情恐提早1個月升溫，醫師提醒，兒童是罹病大宗，占感染族群過半，因免疫系統相對不成熟，病毒排出較慢，帶病毒期間約1、2週，甚至可能無症狀長達1個月，增加傳播風險，提醒符合資格的家長及孩子應盡快打疫苗，並落實勤洗手、戴口罩等預防措施。

台灣兒童感染症醫學會理事、成大醫院小兒感染科主任沈靜芬表示，每年流感A、B型幾乎都會引起人類出現季節性流感，病毒結構是外面為蛋白抗原，能夠引發免疫反應，也是感染人體細胞的主要媒介，裡頭有長相類似電話線的RNA（核糖核酸），這項基因傳導物質有時會小突變，偶爾大突變，讓身體系統認不得無法及時因應而引起大流行。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵指出，學齡前兒童占流感感染族群24％到30％，在學兒童更占30％到35％；而據台灣流感疾病負擔與防疫策略成本效益分析，1年流感醫療成本約309億元，其中小於18歲族群就占144億元。

邱政洵解釋，兒童為流感主要傳播者，會造成極大家庭成本，除了餵藥困難，像是吃個退燒藥都是很大的掙扎，或是吃了不舒服會抗拒等，且兒童與家長都會面臨請假的問題，以及有造成家戶感染的風險。

沈靜芬指出，近期就有收治家戶感染個案，一開始是小學一年級的哥哥出現發燒、呼吸道症狀求診，後續1歲多妹妹也嚴重咳嗽，甚至脫水而掛急診住院，媽媽因親密接觸亦未能倖免，顯示流感傳播能力真的很強。一般來說，家戶內從第1個人到第2個人生病，間隔約3到4天不等。

沈靜芬提到，流感發病前一天就有傳染力，當出現發燒、喉嚨痛等症狀，通常病毒量最高，會持續3、4天，直到4、5天退燒時，病毒排出才會減少，但兒童因免疫系統相對不成熟，排出病毒期間可達1、2週，少數無症狀者會持續散播，甚至達到1個月。

邱政洵指出，預防流感最有效的方式為在進入流行期前接種疫苗，並落實勤洗手、戴口罩等預防措施，出現症狀就應盡快就醫用藥。他也提到，時隔5年修正兒童流感治療指引，將新型口服抗病毒藥物納入，提供臨床治療更多選擇。不過，此藥尚未列入健保給付，民眾須自費。

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