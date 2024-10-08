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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

23歲男常流鼻血 一查驚見腫瘤鼻咽癌第4期

2024/10/08 14:20

賴文森主任提醒，若有鼻咽癌家族史，或者出現頸部淋巴腺腫大、反覆鼻出血、單側耳悶等症狀，應趁早就醫釐清。（記者陳建志攝）

賴文森主任提醒，若有鼻咽癌家族史，或者出現頸部淋巴腺腫大、反覆鼻出血、單側耳悶等症狀，應趁早就醫釐清。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中23歲蕭姓男子，去年12月起右側鼻孔反覆出現流鼻血症狀，多次前往診所治療都不見好轉，前往醫院就醫經鼻咽內視鏡檢查，赫然發現腫瘤，確診為「鼻咽癌第4期」，經採用「化學放射治療」與「免疫藥物治療」，順利康復且無殘留癌細胞，目前定期門診追蹤中。

國軍台中總醫院耳鼻喉科主任賴文森表示，這名患者到院時表示，右側鼻孔已經持續流鼻血一段時間，經安排鼻咽內視鏡檢查，發現右側有鼻中膈彎曲，將內視鏡從左側進入檢查，才發現有一個2-3公分的腫瘤，經檢查後確診是「鼻咽癌第4期」。

台中一名23歲男子反覆流鼻血，經鼻咽內視鏡檢查，赫然發現腫瘤，確診為「鼻咽癌第4期」。（記者陳建志翻攝）

台中一名23歲男子反覆流鼻血，經鼻咽內視鏡檢查，赫然發現腫瘤，確診為「鼻咽癌第4期」。（記者陳建志翻攝）

賴文森表示，鼻咽癌成因目前仍不清楚，多與種族、基因有關，罹患族群從10歲到90歲都有可能。因症狀不明顯，不易察覺，民眾又常與慢性或過敏性鼻炎混淆，一確診往往是中後期。

賴文森表示，大部分的鼻咽癌病患接受同步化學放射治療後，病情都會獲得明顯改善，但該名患者屬於特例，在接受8週的同步化學及放射線治療，並接續輔助化學治療3個月，發現腫瘤依然存在，且往同側翼腭窩侵犯。

因此建議患者改接受免疫藥物治療，所幸3個月後的影像學檢查及EB病毒抗體價位皆已正常，也無殘留癌細胞，目前定期門診追蹤中。

賴文森提醒，若有鼻咽癌家族史，或者出現頸部淋巴腺腫大、反覆鼻出血、痰中有血、單側中耳積水、單側耳悶、鼻塞或頭痛等症狀，應趁早就醫釐清，也要少吃醃製食物，才能避免鼻咽癌找上門。

台中一名23歲男子反覆流鼻血，檢查後確診為「鼻咽癌第4期」。（記者陳建志翻攝）

台中一名23歲男子反覆流鼻血，檢查後確診為「鼻咽癌第4期」。（記者陳建志翻攝）

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