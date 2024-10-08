冷凍卵巢自體移植 為年輕癌友留住生育希望

温仁育醫師表示，冷凍卵巢保存生育功能，協助年輕癌友及青春期前的罹癌女童保留生育功能。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕一名年輕的已婚女子，25歲時被診斷出罹患第4期霍奇金氏淋巴瘤，她在接受化療之前，先以腹腔鏡手術取下一側卵巢冷凍保存，直到31歲時，經腫瘤科醫師判斷癌症復發機率低，由婦產科將之前冷凍的卵巢組織解凍後，再進行腹腔鏡卵巢皮質組織原位自體移植手術，術後5個月恢復規律的排卵週期，9.5個月後自然懷孕，成功生下一名健康女嬰。

奇美醫院婦產部生殖醫學科主治醫師温仁育指出，癌症治療對男女生育能力可能有巨大負面影響，卵巢組織冷凍進行自體移植，為年輕癌症患者及病童，保存生育功能。目前全球已累積有超過萬例卵巢冷凍案例，及300例以上利用自體卵巢移植後成功誕生的活產新生兒。

請繼續往下閱讀...

温仁育說，生育保存適合經腫瘤科醫師評估後有良好的5年存活率者，冷凍卵巢與冷凍卵子都是可行的方式。而傳統冷凍卵子需要使用誘導排卵藥物，平均在10至14天後才能取卵，相較之下，卵巢冷凍不需等待期，可以即時安排手術，對於必須立即接受治療的癌友，或是完全不適合施打排卵針的青春期前女童，是比較理想的方式。

其他如須接受骨髓移植的病人，或是X染色體脆折症、鐮刀型貧血、卵巢扭轉、反覆巧克力囊腫等高風險卵巢早衰女性，也可進行卵巢組織冷凍，未來自體卵巢移植後，若無其他不孕原因，仍有可能自然受孕，活產率約30%，同時保存了卵巢分泌女性荷爾蒙的功能，可維持自然月經來潮。

不過，目前冷凍卵巢或冷凍卵子均未列入健保給付，冷凍卵子每次注射排卵針約需六至十萬元，整體費用依注射次數而有不同；冷凍卵巢則約需八萬元。此外，不論冷凍卵巢或卵子，都需每月繳納保存費用。

温仁育醫師表示，冷凍卵巢保存生育功能，協助年輕癌友及青春期前的罹癌女童保留生育功能。（記者劉婉君攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法