自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》暫時用手機當孩子保母？ 研究曝3類影片不易成癮

2024/10/07 20:05

研究發現，孩子觀看寵物、樂器演奏和運動類影片時，不容易成癮；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，孩子觀看寵物、樂器演奏和運動類影片時，不容易成癮；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕家長忙碌時，偶爾想讓手機當孩子的暫時保母，但同時也擔心寶貝3C成癮？柏飛營養諮詢中心院長蘇妍臣引述國外研究發現，孩子觀看寵物、樂器演奏和運動類影片時，不容易成癮，所以家長們，想用手機當暫時保母又不怕成癮，就設定播放寵物、樂器演奏、運動的影片吧！

蘇妍臣在臉書粉專「蘇妍臣-婦孕幼童營養師」發文引述1項韓國研究，針對1,434名國小4年級兒童，觀察小孩看什麼不會3C成癮。結果發現，使用手機玩越多遊戲，越容易3C成癮；觀看寵物、樂器演奏和運動類影片時，則不容易成癮。

使用3C產品，注意眼睛健康！國健署分享護眼6招，包括：每日戶外活動2-3小時以上；未滿2歲兒童避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時；用眼30分鐘，休息10分鐘，看書保持35-45公分距離；讀書光線要充足，坐姿要正確；均衡飲食，天天五蔬果；以及每年定期1-2次檢查視力，「eye」它就要保護它！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中