健康網》暫時用手機當孩子保母？ 研究曝3類影片不易成癮

研究發現，孩子觀看寵物、樂器演奏和運動類影片時，不容易成癮；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕家長忙碌時，偶爾想讓手機當孩子的暫時保母，但同時也擔心寶貝3C成癮？柏飛營養諮詢中心院長蘇妍臣引述國外研究發現，孩子觀看寵物、樂器演奏和運動類影片時，不容易成癮，所以家長們，想用手機當暫時保母又不怕成癮，就設定播放寵物、樂器演奏、運動的影片吧！

蘇妍臣在臉書粉專「蘇妍臣-婦孕幼童營養師」發文引述1項韓國研究，針對1,434名國小4年級兒童，觀察小孩看什麼不會3C成癮。結果發現，使用手機玩越多遊戲，越容易3C成癮；觀看寵物、樂器演奏和運動類影片時，則不容易成癮。

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