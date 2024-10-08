健康網》秋季潤燥養肺 中醫推白色食物+3穴位

中醫師指出，秋天可多吃一些白色食物滋養肺部，預防、緩解秋燥傷肺，例如菇類等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋天來臨，小心「秋燥」找上門。合佗中醫診所中醫師指出，天氣逐漸變涼、日趨乾燥，讓人可能感覺口、鼻、皮膚乾燥，有些人還會出現口乾舌燥、小便少、大便乾結、鼻塞、咳嗽等一系列症狀都屬於秋燥範疇。建議多吃白色食物來養肺，如菇類、水梨、竹筍等，還有保養肌膚效果。或是可以按摩魚際穴、三陰交穴、合谷穴來保養。

中醫師於臉書粉專「合佗中醫診所」發文指出，以五行對應自然節氣來說，秋季重在養肺；五臟對應五色則是白色養肺。秋天可多吃一些白色食物滋養肺部，可預防、緩解秋燥傷肺，像是白花椰菜、白蘿蔔、水梨、洋蔥、竹筍以及菇類等。

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中藥調理提升免疫力

中醫師表示，入秋之後，就要防範「秋燥」，尤其是過敏性疾病，很容易在秋天季節轉變時惡化，很多人會有皮膚乾燥的問題，嘴唇也覺得很乾，這都是因為陰虛與血虛，除了平常乳液保養皮膚之外，也可以服用中藥來滋陰。

穴道針灸滋陰防秋燥

中醫師補充，除了日常保養外，這個時節透過特定穴位進行針灸，可以幫助身體陽氣和陰氣獲得平衡，且有利肝膽、清濕熱、強筋骨、保腸胃，如果容易抽筋、拉扭傷等，都可以透過按摩、針灸來改善。

●魚際穴：位於大拇指的第一掌骨中心處。

●合谷穴：位於虎口併攏，肌肉凸起最高處。

●三陰交穴：位於腳踝內側凸起往上4指寬處。

中醫師提醒，穴位按摩、食療僅能作為日常保健，若是不舒服症狀超過2週，應及早就醫檢查。

魚際穴。（資料照）

合谷穴。（資料照）

三陰交穴。（資料照）

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