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健康網》防流行性腦脊髓膜炎 嬰幼兒有「4大症狀」要注意！

2024/10/07 20:38

預防流行性腦脊髓膜炎，醫師表示，當嬰幼兒出現：發燒、嘔吐、躁動不安、活動力差等4大症狀時，需特別注意；圖為情境照。（圖取自freepik）

預防流行性腦脊髓膜炎，醫師表示，當嬰幼兒出現：發燒、嘔吐、躁動不安、活動力差等4大症狀時，需特別注意；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嬰幼兒出現感冒症狀別輕忽，小心是流行性腦脊髓膜炎！禾馨小兒遺傳內分泌醫師陳菁兒在臉書專頁「菁兒醫師的成長花園。兒童成長&性早熟&基因檢測」發文表示，感染流行性腦脊髓膜炎，早期症狀類似感冒，病程相當迅速，致死率高達50%，當嬰幼兒出現：發燒、嘔吐、躁動不安、活動力差等4大症狀時，需特別注意。

流行性腦脊髓膜炎是什麼？

陳菁兒指出，由腦膜炎雙球菌（Neisseria meningitides）引起，好發於11月入冬至隔年4月。經由打噴嚏，咳嗽等飛沫傳染，潛伏期大約是2到10天。主要侵犯中樞神經，常見症狀有：高燒不退、劇烈頭痛、噁心嘔吐、頸部僵直，畏光及神智不清，皮膚可能有出血性皮疹。

嬰幼兒症狀不易察覺

陳菁兒提到，當細菌會穿過血腦屏障，就會引起腦膜炎。感染流行性腦脊髓膜炎，早期症狀類似感冒，若沒有察覺到，後續病程通常來的又急又嚴重。尤其嬰幼兒感染症狀不典型，可能會出現發燒、嘔吐、躁動不安、哭叫、不易餵食、張力低下等，另可能出現囪門突出，但頸部不一定會僵直。

後遺症嚴重 致死率高

陳菁兒說，此病病程迅速嚴重度高，侵襲性感染（症狀嚴重的感染）病程相當迅速，可能在24小時內，從非特定症狀惡化至死亡，其致死率高達50%。且存活者中有20%產生相關後遺症，疾病嚴重度相當高。嬰兒若感染後，每3名倖存者中有一名會出現長期併發症，如腦部損傷、癲癇、聽力損傷、腎衰竭、引發截肢等。

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