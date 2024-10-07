健康網》腸胃炎不用禁食？ 營養師推5種飲食原則

李婉萍提供腸胃炎患者菜單，澱粉加入低油脂的蛋白質類食物，採低油烹調方式，有助腸道黏膜的修復，如蛋鹹稀飯；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當腸胃炎發作時，除了吃白吐司、白稀飯，還有其他飲食選擇嗎？空腹不吃會比較好嗎？營養師李婉萍在臉書專頁表示，除非每吃必拉，否則不用禁食。另外，她也分享腸胃炎可以攝取的5種飲食原則，溫和飲食、澱粉類、蛋白質、蔬菜類、去皮水果類（如蘋果、葡萄）。

李婉萍說，一般而言，除非是嚴重腸胃炎到無法進食、每吃必拉的程度，才需要短時間禁食好讓發炎的腸胃休息；否則，在能夠吃喝的狀態下，即便有些不適症狀，還是應該盡可能正常飲食，身體才有足夠的體力，受損的腸胃道也才能快快癒合。

請繼續往下閱讀...

李婉萍分享，腸胃炎飲食需注意6件事，少量多餐；避開煎、炒、炸等高油烹調及奶製品；避免生食，如生菜沙拉、溫泉蛋及糖心蛋這類的半熟蛋；細嚼慢嚥，能增加唾液的分泌、幫助食物分解；補充水分及電解質，小口喝，若病情較輕微或症狀好轉，就可以白開水為主；先恢復主食再加入蛋白質，純吃澱粉的型態最多維持半天至1天，之後適時加入有助腸胃黏膜建造、修補的蛋白質。

李婉萍分享，腹瀉患者吃去皮的蘋果或葡萄，是不錯的選擇；示意圖。（圖取自freepik）

5種適合腸胃炎攝取的飲食

●溫和飲食：選擇補充營養，同時不刺激腸道、低纖維且易於消化的食物。烹煮方式可以採用清蒸、水炒、燉煮或川燙等比較清爽的料理方式。

●澱粉類：已去除麩皮、胚芽的精製穀物和麵粉製品，這時相對是比較好的選項，所以不只有白粥、白吐司能吃，白飯、麵條、饅頭也都可以。

●蛋白質：應注意選擇油脂含量較低的食物，例如魚肉、雞胸肉或豆腐。

●蔬菜類：纖維含量過多的食物會促進腸胃蠕動，恐使腹瀉情况加重，因此蔬菜建議選質地較細嫩的葉菜或瓜類，避免吃纖維較粗的牛蒡、芹菜及蔬菜的莖梗部分。

●水果類：可以吃，但不宜挑選含豐富「非水溶性纖維」的芭樂、綠棗子，或是帶皮的蘋果和葡萄；然而，如果是去皮的蘋果或葡萄，因果肉含有較多水溶性纖維，對腹瀉而言會是不錯的選擇。

李婉萍也提供了1份簡單的腸胃炎菜單供民眾參考，由於每個人的病程進展速度不一，通常建議恢復飲食後以4-6小時為一個階段，觀察食用後的情況再做慢慢增量或調整。

腸胃炎菜單。（圖：李婉萍提供）

幼兒腸胃炎該怎麼吃？

李婉萍指出，還在喝奶的嬰幼兒因為仍需要營養，所以通常不會斷奶。但是奶量可比平常略微減少，視情況再逐次增加。有時當腸胃炎比較嚴重，也會考慮將濃度稀釋，但此方式較不建議，大多會以減少奶量為優先。

至於年齡較大、平常已吃和大人相同飲食的孩子，假如半天拉肚子次數高達6-8次以上，這時可以先空腹不吃，讓腸胃休息一下。接著依照前面所說的原則，於初期少量給予、再逐步恢復成正常飲食。

最後，李婉萍提醒，每到季節交替時，就是諾羅病毒和輪狀病毒活躍、好發病毒性腸胃炎的時節，勤加洗手、與他人同桌共餐時使用公筷母匙，都可以降低被感染的機會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法